









Специалисты компании iFixit разобрали iPhone 12 и 12 Pro. Они показали, что находится внутри этих смартфонов, оценили их ремонтопригодность, а также выяснили, насколько их компоненты взаимозаменяемы.Ремонтопригодность iPhone 12 и 12 Pro оценена в 6 баллов из 10 — достаточно высокий результат, показывающий, что разобрать эти смартфоны могут не только работники авторизованных сервисных центров, но и почти любой, у кого есть прецизионные отвёртки, промышленный фен, присоски, пластиковый медиатор и навыки в таком деле.В iFixit выяснили, что аккумуляторы и экраны iPhone 12 и 12 Pro, а также большинство других компонентов абсолютно идентичны, а потому взаимозаменяемы. Для крепления большинства модулей используются винты, а не клей, что значительно облегчит работу ремонтникам. Дисплей теперь открывается с правого края, а не слева (в отличие от более ранних моделей), а L-образных аккумуляторов больше нет, теперь батарея имеет прямоугольную форму.Внутри iPhone 12 и 12 Pro обнаружилась интересная деталь, слухи о которой ходили пару месяцев — 18-компонентный магнит вокруг катушки индуктивности на задней панели. Благодаря ему беспроводные зарядные устройства из линейки MagSafe могут располагаться на корпусе так, чтобы обеспечивать максимально быструю передачу электроэнергии на аккумулятор.