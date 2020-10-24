Apple выпустила кабель за 11,5 тысяч рублей. Что в нём особенного?

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В России появился новый смартфон Honor с сервисами Google

Вышло обновление MIUI 12 для 14 моделей Xiaomi и Redmi

Вы не заметили, а смарт-часы стали лучше, заимствовав главную особенность Apple Watch. Xiaomi Mi Band больше не нужны?