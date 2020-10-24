В сети начали появляться первые краш-тесты новых смартфонов Apple. В линейке iPhone 12 используется стеклокерамическое покрытие экрана Ceramic Shield, которое, как заявляет Apple, увеличивает прочность экрана при падении в четыре раза.
Один из экспериментаторов проверил прочность экрана iPhone 12 с помощью грецких орехов. Он расколол несколько орехов о смартфон, и стекло не разбилось, на нём не осталось сколы, царапины или вмятины, однако OLED-матрица всё равно оказалась повреждена — появилось несколько вертикальных зелёных полос.
Как показывает этот эксперимент, стекло iPhone 12 действительно может остаться целым после падения, однако при неудачном стечении обстоятельств оно может сильно надавить на OLED-матрицу, а та не выдержит такого удара и сломается. Ещё неизвестно, что хуже — расколоть стекло или повредить матрицу. В первом случае, как правило, смартфоном ещё можно пользоваться, а во втором экран может перестать реагировать на нажатия.
Стоимость замены экрана iPhone 12 и 12 Pro в России пока не объявлена, а в США такая услуга стоит 279 долларов. При оформлении расширенной гарантии AppleCare+ (которая доступна и действует в том числе в России) можно рассчитывать на бесплатную замену стекла и экрана, даже если они повреждены по неосторожности пользователя, а не из-за брака самого устройства.
Замена экрана в iPhone 12 и 12 Pro производится на специальном приспособлении Heated Display Removal Machine, которое уже получили некоторые сервисные центры. Этот аппарат позволяет заменять разбившийся экран на новый, не оставляя следов ремонта, которые бывают обычно видны после недостаточно квалифицированной работы.
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Кокосовым то будет надежнее)))