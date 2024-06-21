Как написать музыкальный трек за несколько минут и пару кликов? Поможет нейросеть
Георгий Лямин —
Нейросеть Suno позволяет создавать музыкальные треки любого жанра буквально в несколько кликов. В день дают 10 бесплатных генераций. Рассказываем, как работает.
Переходим по ссылке и регистрируемся. Для начала можно ознакомиться с работами других пользователей, чтобы понять на что способна нейросетка. Попадаются очень годные экземпляры — покликайте по трекам с большим количеством прослушиваний в разделах Trending или в других категориях.
Переходим к созданию своего трека. Нажимаем кнопку Create и сразу активируем переключатель Custom, поскольку простой режим слишком скучный.
В поле Lyrics вбиваем текст песни — доступно 3000 символов. Можно взять чей-то готовый и замутить кавер, написать свой или сгенерировать кнопкой Generate Lyrics.
В поле Style of Music заполняем жанр, который хотим получить. Теги прописывать лучше на английском. Suno будет делать дополнительные подсказки. Постарайтесь заполнить это поле максимально точно для получения правильного результата.
Теперь заполняем поле Title — это будет заголовок трека. Жмем большую кнопку Create и дожидаемся генерации.
Нейросетка сразу создаст две композиции по вашему описанию. Вы сможете их прослушать и опубликовать на платформе переключателем Public, чтобы другие пользователи смогли прослушать. Также имеется возможность делиться ссылкой на трек и скачивать его. Для скачивания нажимаем три точки и в разделе Download выбираем аудио- или видеоформат.
Делитесь ссылками на свои треки в комментариях.
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