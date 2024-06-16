Золотые правила пользования смартфоном в жару

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Смартфон, конечно же, не живой организм, но и он страдает от чрезмерного нагрева в жару не хуже вас. Он не пожалуется вам, но проблемы почти гарантированы: аккумулятор распухнет, экран выгорит и отслоится, а процессор сгорит. Чтобы не допустить этого, следуйте полезным советам из нашей статьи.— Заряжайте смартфон от медленной зарядки. Лучше отдать предпочтение не беспроводной зарядке, а кабелю, и положить смартфон задней крышкой вверх, чтобы тепло отводилось эффективнее.— Не используйте смартфон во время зарядки, выключайте его экран. Иначе получится тройной нагрев: от аккумулятора, экрана и процессора.— Не заряжайте смартфон на солнце!— Если отдыхаете на природе или на пляже и слушаете музыку в наушниках, оставьте смартфон в тени, а если это неудобно, закутайте его в одежду или полотенце, чтобы избежать попадания на него солнечных лучей.— Не оставляйте смартфон под открытыми лучами солнца (например, на скамейке, подоконнике или на торпеде автомобиля), пользуйтесь им только в тени.— При фото- и видеосъёмке на улице тоже старайтесь найти тень.— На прогулке не кладите смартфон в тесный карман сумки или штанов, ему нужна хорошая вентиляция. Можно нести его в руке, пусть обдувается ветром.— Отключите все неиспользуемые в данный момент модули (например, Bluetooth, NFC, GPS и мобильный интернет). Чем меньше компонентов запитаны, тем холоднее начинка.— По возможности включите режим экономии энергии. С ним процессор будет работать с пониженной тактовой частотой и гораздо ниже риск перегрева.— Если заметите, что корпус нетерпимо сильно нагрелся, полностью отключите смартфон на какое-то время. Но не остужайте его в холодильнике — от экстремальных перепадов температуры только хуже.— Не все чехлы одинаково полезны в жару. Силиконовые и кожаные задерживают отвод тепла, и с ними смартфон становится горячее, а металлические, напротив, служат в качестве радиатора и помогают ему остужаться быстрее.