Компьютеры с Windows 11 начали подтормаживать. Как решить проблему?

Портал Tom’s Hardware заметил, что Windows 11 стала потреблять намного больше ресурсов после установки свежих обновлений. Даже в простое нагрузка на процессор может достигать 10%.
Компания Microsoft поставлена в известность о существовании этой проблемы неделю назад, а то и ещё раньше, но до сих пор не разработала и не выпустила патч, который устранил бы баги, приводящие к повышенному потреблению ресурсов. Опытным путём было установлено, что проблема решается отключение служб синхронизации компьютера со смартфоном.
Что нужно сделать?
Первое:
— Нажмите Win + R
— Введите в появившейся строке services.msc и нажмите Enter
— Найдите в списке пункт Cross Device Service
— Нажмите правую кнопку мыши и выберите «Свойства»
— В графе «Тип запуска» выберите «Отключена»
— Нажмите кнопку «Применить»
Второе:
— Откройте «Параметры» (Win + I)
— Перейдите в «Приложения» → «Дополнительные параметры приложений» → «Передача между устройствами»
— Выберите пункт «Отключено»
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