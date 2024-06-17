Компьютеры с Windows 11 начали подтормаживать. Как решить проблему?

Александр


Портал Tom’s Hardware заметил, что Windows 11 стала потреблять намного больше ресурсов после установки свежих обновлений. Даже в простое нагрузка на процессор может достигать 10%.

Компания Microsoft поставлена в известность о существовании этой проблемы неделю назад, а то и ещё раньше, но до сих пор не разработала и не выпустила патч, который устранил бы баги, приводящие к повышенному потреблению ресурсов. Опытным путём было установлено, что проблема решается отключение служб синхронизации компьютера со смартфоном.

Что нужно сделать?

Первое:

 — Нажмите Win + R
 — Введите в появившейся строке services.msc и нажмите Enter
 — Найдите в списке пункт Cross Device Service
 — Нажмите правую кнопку мыши и выберите «Свойства»
 — В графе «Тип запуска» выберите «Отключена»
 — Нажмите кнопку «Применить»

Второе:

 — Откройте «Параметры» (Win + I)
 — Перейдите в «Приложения» → «Дополнительные параметры приложений» → «Передача между устройствами»
 — Выберите пункт «Отключено»

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5829
Вася Вотафаков
Никогда такого не было и вот опять 😆😆😆
41 минуту назад
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Вася Вотафаков
+5829
Вася Вотафаков
11 винда это дно мультяшное … кривой и перекосо€бленный продукт, который надо было просто пропустить как вин 8 и все ее пародии. Как висту и линолеум … Допиливать надо 10ку. Допиливать надо было 7. Допиливать надо было ХР. А НЕ рожать сырые продукты ради того что бы оно было …
35 минут назад
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Вася Вотафаков
+5829
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Я помню в каких муках пипл пересаживали на 10. Давали какие угодно бонусы… только что бы люди тестили и отправляли баги разрабам. Давали все. Активацию пиратки … что угодно. И я помню как эта винда ложилась каждую неделю … все… Bsod… приехали. Но допилили … смогли очеловечить. Летает как самолет. ✈️ и что они дальше делают? Правильно. Выпускают каловые массы в виде вин 11. Это жесть … И вот ее тестить уже никто не захотел. Потому что она кривая изначально. Еще и убогая… Разобраться в которой вообще не возможно, даже после десятки.
29 минут назад
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