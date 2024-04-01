Как настроить свой профиль в Telegram: привязываем личный канал, добавляем дату рождения

Разработчики Telegram 31 марта выпустили обновление для мобильных версий мессенджера. В апдейт добавили дополнительные возможности кастомизации личных профилей. Рассказываем, что есть интересного.
Добавляем личный канал в профильРанее ссылку на свой канал можно было добавить только текстом в поле «О себе», которое ограничено количеством символов. В новой версии появилось для личных каналов в профиль добавили органичную интеграцию.
Привязанный канал отображается в верхушке профиля и это не просто статичная кнопка. Специальная плашка отображает аватарку канала, последний пост и количество подписчиков.
Чтобы привязать канал к личному профилю перейдите в Настройки > Изменить > Канал. Откроется меню со списком ваших каналов. В профиль можно добавить только один канал, создателем которого вы являетесь.
Добавляем дату рожденияДобавленная дата будет напоминать контактам, что приближается ваш день рождения. Вероятно, они получат предложение подарить вам подписку Premium.
Для добавления даты перейдите Настройки > Изменить > Дата рождения. В открывшемся меню выберите день, месяц и год. Последний указывать необязательно.
Также можно настроить, кто сможет просматривать вашу дату рождения. Для этого под полем ввода дня, месяца и года нажмите Изменить. В открывшемся меню можно выбрать одну из настроек конфиденциальности: Все, Контакты и Никто. Также можно настроить исключения.