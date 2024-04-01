Как настроить свой профиль в Telegram: привязываем личный канал, добавляем дату рождения

Георгий
Telegram

Разработчики Telegram 31 марта выпустили обновление для мобильных версий мессенджера. В апдейт добавили дополнительные возможности кастомизации личных профилей. Рассказываем, что есть интересного.

Добавляем личный канал в профиль

Ранее ссылку на свой канал можно было добавить только текстом в поле «О себе», которое ограничено количеством символов. В новой версии появилось для личных каналов в профиль добавили органичную интеграцию.

Telegram

Привязанный канал отображается в верхушке профиля и это не просто статичная кнопка. Специальная плашка отображает аватарку канала, последний пост и количество подписчиков.

Telegram

Чтобы привязать канал к личному профилю перейдите в Настройки > Изменить > Канал. Откроется меню со списком ваших каналов. В профиль можно добавить только один канал, создателем которого вы являетесь.

Добавляем дату рождения

Добавленная дата будет напоминать контактам, что приближается ваш день рождения. Вероятно, они получат предложение подарить вам подписку Premium.

Telegram

Для добавления даты перейдите Настройки > Изменить > Дата рождения. В открывшемся меню выберите день, месяц и год. Последний указывать необязательно.

Telegram

Также можно настроить, кто сможет просматривать вашу дату рождения. Для этого под полем ввода дня, месяца и года нажмите Изменить. В открывшемся меню можно выбрать одну из настроек конфиденциальности: Все, Контакты и Никто. Также можно настроить исключения.

Настройка внешнего вида профиля

Пользователи подписки Premium могут устанавливать персональные цвета для имени и профиля, а также добавлять фоновые эмодзи. В первом случае настройка влияет на отображение ваших сообщений в групповых чатах, а во втором — на визуальное оформление профиля.

Telegram

Как персонализировать цвета имени

Перейдите в Настройки > Изменить > Персональные цвета. Откроется раздел Имя. В этом меню вы сможете выбрать цветовую схему для отображения вашего имени, отправленных ссылок и цитат ваших сообщений в ответах. Здесь можно добавить фоновое эмодзи.

Telegram

Как персонализировать цвета профиля

Перейдите в Настройки > Изменить > Персональные цвета > откройте раздел Профиль. В открывшемся меню вы сможете установить цветовую схему для отображения шапки вашего профиля и выбрать фоновое эмодзи.

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