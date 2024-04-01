Telegram выпустил крупное обновление для владельцев каналов

Фархад
TG

Разработчики Telegram представили очередное крупное обновление мессенджера. Теперь каждый может превратить свою учётную запись в бизнес-аккаунт, чтобы получить доступ к новым функциям.

Из главных нововведений — возможность указания часов работы и адреса, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройка сообщения на пустой странице чата, поддержка чат-ботов и многое другое.

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Владельцы бизнеса теперь могут указать в профиле часы работы и адрес своей компании, а также отметить её местоположение на карте.

Также можно добавить приветственный текст и стикер на страницу пустого чата, в котором нет ни одного сообщения.

Новая панель с быстрыми ответами позволяет отправлять заранее заготовленные сообщения с форматированием текста, ссылками, стикерами и файлами. Вызвать это меню можно вводом « /».

Подписчики Telegram Premium могут добавить в Telegram для бизнеса цветные теги к названиями папок с чатами.

Владельцы Telegram-каналов на 1000+ подписчиков могут получить 50% дохода от показа рекламы. Выплаты производятся в криптовалюте TON, которую потом можно выводить без комиссии или использовать для оплаты собственной рекламы в Telegram, уникальных юзернеймов или розыгрышей подписок Premium. В России это пока не работает.

Более подробную информацию обо всех нововведениях Telegram можно получить на сайте мессенджера.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+603
law
Типо как ватсап бизнес?)
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