Самый странный запуск Apple за последние несколько лет. Что не так с выходом Vision Pro

Георгий
Apple Vision Pro

Есть вокруг Apple Vision Pro (AVP) кое-что по-настоящему интересное. Впервые за несколько десятков лет компания запускает продукт и не рассказывает, как его применять и, где он будет полезен.

Для контекста: ранее Apple, запуская новый продукт (устройство, технологию, сервис или какую-либо возможность), всегда подробно рассказывала о сферах применения. Выражалось это по-разному. Компания могла выпустить серию роликов, пригласить журналистов и блогеров на мини-конференции с «вопросами-ответами». 

Apple Vision Pro

С запуском новых фото- и видеовозможностей приглашались эксперты, которые пробовали новые фичи и раскрывали их через призму своего творческого взгляда. Яркий тому пример фотограф Остин Манн с его обзорами камер iPhone.

С гарнитурой вышло все по-другому. Никаких интересных сценариев от Apple. Тишина. В недавнем рекламном ролике AVP позиционируется как индивидуальный кинотеатр. Сомнительно, но окей.



На фоне всего этого возникает два предположения:
  1. Apple очень сильно торопилась с запуском и была до конца не уверена в его успехе, поэтому нет четкого позиционирования и сопровождения продукта.
  2. Маркетинговый ход на откуп пользователям. Apple хочет подсмотреть, как владельцы будут адаптировать технологию к своим сценариям, чтобы использовать эти кейсы в будущем.
Исходя из второго предположения очень интересно наблюдать, как пользователи раскручивают маркетинговый маховик вместо производителя. Я практически ежедневно наблюдаю за тем, какие появляются новые сценарии применения AVP. Всё это сопровождается волной мемов вокруг продукта, а значит в массовой аудитории отклик есть.

Apple Vision Pro

Пока из того, что видел, всё напоминает устройство для пандемийного периода: организация виртуального офиса со всеми сопутствующими атрибутами. Впрочем, для массового потребителя всё еще актуальны барьеры в виде высокого прайса, низкой автономности и эргономики устройства.

Стив Джобс

Поставленные вопросы остаются открытыми. Что это было? Странный, неуверенный и поспешный запуск продукта с выходом на новый рынок, или спланированный ход? Хочется провести аналогию с первым iPad, который смотрелся сомнительно прямо в руках Стива Джобса. С выходом первого планшета Apple торопилась, у него было куча компромиссов и совершенно смешной набор адаптированного софта. Второй iPad буквально взорвал индустрию и очень быстро стал по-настоящему массовым продуктом. Ждём Apple Vision 2 или Air.
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Комментарии

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Вячеслав Быковский
Постоянно при начале просмотра видео , приложение вылетает (((!!!! Почините пожалуйста!
минуту назад
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