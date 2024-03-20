Сервисы проката электросамокатов нужно переизобрести заново. В текущем виде они просто не могут существовать

Георгий
Электросамокат

Первый месяц весны уже практически подошел к концу. Сервисы аренды электросамокатов (кикшеринги) постепенно начали выкатывать свои транспортные парки в городах, где сошел снег. В ближайший месяц они заработают в полную мощность. Мое мнение: это сфера недостаточно урегулирована, а городская инфраструктура к ней не готова. Если не внести изменения — в ближайшее время нас ожидает коллапс.

За последние несколько лет сервисы кикшеринга очень быстро росли и заботились только увеличением выручки. Недостаточное внимание со стороны властей позволило «на минималках» обойти вопросы отсутствия инфраструктуры и безопасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

Электросамокат

Я сам являюсь владельцем электросамоката и последние несколько лет активно наблюдаю за развитием городских кикшерингов. За это время и выделил несколько проблем, которые нужно совместно проработать городскими властями (в местах присутствия кикшерингов) и сервисами аренды электросамоката.

Что нужно менять

Отсутствие выделенных полос

В 2024 году, находясь в пешеходной зоне, я не чувствую себя в безопасности. Во время прогулки меня и других пешеходов запросто может подрезать курьер на электровилосипеде, электросамокатчик или велосипедист. Если верить прошлогодней статистике, в России значительно выросло ДТП с участием электросамокатов.

Электросамокаты

Проблема решается инфраструктурно. Нужно разграничить полосы движения, отделив пешеходную зону от дорожек для двухколесного транспорта. Должно быть четкое разграничение, которое будет препятствовать выходу пешеходов на проезжую зону и, соответственно выезду электросамокатов, электровелосипедов и обычных велосипедов на пешеходную дорожку. Банальной разметки недостаточно.

В качестве варианта разграничения полос можно использовать перепады высоты с отделкой бордюрным камнем. Такое можно встретить в Светлогорске на улице Ленина.

Электросамокаты

Еще один, на мой взгляд, эстетичный вариант разграничения — высадка газона, кустарника или деревьев между полосами для пешеходов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Стихийные парковки

Тёплой весной и летом города наводняют стихийные парковки прокатных электросамокатов. Выходишь из дома и наблюдаешь электросамокаты повсюду: во дворах, в парках и прямо посередине пешеходных дорожек.

Электросамокаты

Возникает ощущение, что сервисы кикшеринга недостаточно регламентируют парковочные зоны или вовсе не делают этого. Совместно с городскими властями должны быть разработаны и выделенные специальные зоны, в которых будет начинаться и завершаться поездка. Хочется видеть чистые и ухоженные города.

Доступность и ответственность

По моим наблюдениям, самые неадекватные водители электросамокатов — подростки. Они создают аварийные ситуации, подвергая опасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов и автомобилистов. Регулярно наблюдаю со стороны подростков опасную езду и езду по несколько человек на одном электросамокате.

Это проблема решается простым возрастным ограничением «18+» и наличием водительских прав категории А. Таким образом водитель арендного электросамоката будет также нести ответственность за нарушения правил дорожного движения и прочих спорных ситуаций.

Электросамокаты

Весь парк арендных электросамокатов должен быть зарегистрирован и оснащен регистрационными знаками. Это поможет в поиске и идентификации нарушителей.

Итоги

Задача этого текста подсветить проблемы, которые должны решаться совместно городскими властями и кикшерингами. Сфера проката электросамокатов нужно урегулировать должным образом, чтобы она имела право на безопасное существование для всех участников уличного движения. В противном случае мы увидим в ближайшее время значительный рост ДТП и недовольства со стороны пешеходов. Последнее в конечном итоге может привести к французскому сценарию с полным запретом кикшерингов.
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Комментарии

+775
Paspartu
Всего лишь надо подвинуть дома, вдоль дороги, чтобы она стала шире, и места всем хватило.
2 часа назад в 18:48
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+621
jkttim
Сейчас все сервисы проката транспорта нацелены, ТОЛЬКО на личное обогащение и не надо рассказывать сказки про остальное.
час назад в 19:49
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