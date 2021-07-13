



Microsoft уже вовсю тестирует экспериментальные сборки Windows 11 и позволяет пользователям обновиться. Но что делать, если новая операционная система «не зашла» — работает нестабильно, не нравится внешне, несовместима с нужным вам софтом? Ответ один — откатываться обратно к Windows 10.



Варианта отката два. Один из них — выполнить чистую установку Windows 10 с загрузочного носителя. Скорее всего, Windows 11 не даст вам поставить Windows 10 напрямую из системы с помощью ISO-образа, поэтому придётся записывать этот образ на флешку или диск, запускаться с него после манипуляций в BIOS и проходить стандартные шаги чистой установки. В этом случае вы потеряете все свои данные, поэтому рекомендуется заранее сохранить ценные файлы в облако или локальный накопитель.







Компания Microsoft также предусмотрела гораздо более безболезненный откат. Вы можете просто отменить установку Windows 11 и вернуть Windows 10 в такое состояние, в каком она была до установки обновления. Это можно сделать через «Центр обновления Windows» нажатием всего пары кнопок, но существуют определённые ограничения. Во-первых, на возврат к предыдущей версии Windows даётся всего десять дней. Если вы упустите этот момент, восстановить Windows 10 в былом виде не получится, поскольку нужные файлы будут уже удалены. Во-вторых, вы не сможете откатиться, если сами удалили файлы для восстановления (они хранятся в папке Windows.old). Это можно было сделать по незнанию, случайно на автомате или для того, чтобы увеличить доступное в накопителе место. Когда откат к Windows 10 встроенными в операционную систему средствами невозможен, остаётся только чистая установка.







