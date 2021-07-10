Microsoft отказалась от старой версии меню «Пуск» во второй версии Windows 11. Об этом сообщает Digital Trends.
В первой бета-версии разработчики предлагали два варианта интерфейса этого меню, чтобы пользователи могли плавно перейти от старого решения к новому. Во второй они поступили радикально и оставили только новое, переосмысленное меню «Пуск».
Впрочем, важно учитывать, что Windows 11 находится на ранней стадии разработки. Основные функции и элементы дизайна, вероятно, останутся, только вместе с ними мы увидим множество изменений. Возможность вернуться к меню «Пуск» от Windows 10 уже была доступна в начальных сборках, поэтому есть вероятность, что Microsoft вернет ее и в стабильной версии.
Кроме того, бета-тестеры холодно встретили новое меню «Пуск» и факт отказа от старой версии. Поэтому крайне высока вероятность, что в стабильной версии компания тоже плавно будет переводить пользователей от старого пользовательского опыта к новому.
Ранее сообщалось, что Microsoft выпустит целых семь сборок Windows 11. Среди них есть одна необычная (Windows 11 Home). Компания подала декларацию на регистрацию своих продуктов в организацию под названием Bluetooth SIG — она занимается заверением Bluetooth-стандартов для приложений, устройств и ОС.
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Придумывают какой то бред, аля планшет. У нас десктопы, нам нужен привычный пуск, а не это уродство по центру
Уже они отказались однажды от пуска в 8 шинде, вызвало это что вышла 8.1 с пуском на привычном месте
В след бете уберут возможность локального аккаунта, чекайте)