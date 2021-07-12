Неизвестные хакеры похитили у полиции Новой Зеландии ≈$32000 в биткойнах. Деньги предназначались для спецоперации. Об этом рассказал ресурс The Block Crypto со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщается, полиция Новой Зеландии заготовила около 45000 новозеландских долларов (что составляет примерно $32000), чтобы совершить скрытую «контрольную закупку» запрещенных наркотиков, после чего «накрыть» нелегальных распространителей. Однако неизвестные хакеры (а может быть, он был один) взломали сервера и каким-то образом получили контроль над крипто-ключами к кошельку полиции. В результате, органы власти лишились всей суммы в биткойнах.
Полиция до сих пор не знает, кто это сделал — и неудивительно, ведь операции с криптовалютой невозможно отследить. Детектив-инспектор Стюарт Миллс считает, что взломщики действовали из-за границы, а сама операция похищения была частью более масштабной кампании, направленной на крипто-кошельки по всему миру. Расследование щекотливого инцидента еще продолжается.
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