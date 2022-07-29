Как отключить кнопку поиска на главном экране iPhone с iOS 16

Отключаем кнопку поиска в iOS 16

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В этом разделе нужно отключить тумблер Показ на экране «Домой»

Apple добавила кнопку поиска на главный экран в iOS 16. Она расположена сразу над доком. Некоторых пользователей такое решение раздражает. Хорошо, что его можно отключить.Добавив отдельную кнопку поиска Apple, вероятно, захотела сделать функцию Spotlight наиболее очевидной. Во всех предыдущих версиях операционной системы iOS для её запуска необходимо свайпнуть домашний экран или локскрин вниз.После этих действий кнопка поиска будет заменена привычными точками, отображающими количество страниц на домашнем экране.