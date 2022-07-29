Apple

Как отключить кнопку поиска на главном экране iPhone с iOS 16

Георгий
iOS 16

Apple добавила кнопку поиска на главный экран в iOS 16. Она расположена сразу над доком. Некоторых пользователей такое решение раздражает. Хорошо, что его можно отключить.

Добавив отдельную кнопку поиска Apple, вероятно, захотела сделать функцию Spotlight наиболее очевидной. Во всех предыдущих версиях операционной системы iOS для её запуска необходимо свайпнуть домашний экран или локскрин вниз.

Отключаем кнопку поиска в iOS 16
  • Переходим в Настройки > Экран «Домой»
  • В этом разделе нужно отключить тумблер Показ на экране «Домой»
iOS 16

После этих действий кнопка поиска будет заменена привычными точками, отображающими количество страниц на домашнем экране.
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Комментарии

+100
Куцов
Нужна инструкция как сделать погромче и потише!!
Вчера в 20:14
#
+161
iroccka Куцов
Неплохо бы инструкцию как листать «экраны» с иконками программ
Вчера в 20:17
#
+730
Ufoer iroccka
Как вообще на этот экран попасть?
Вчера в 21:21
#
saintmaybach
+923
saintmaybach
Нормально. А то еще не видел ось, но уже выбесило. А так буду знать
Вчера в 20:35
#