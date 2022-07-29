FaceTime iMessage Гайды

Что делать, если не работает FaceTime или iMessage на iPhone, iPad и Mac

Олег

FaceTime


Устройства Apple обладают важной отличительной чертой: сегодня они максимально самодостаточны прямо «из коробки». Большинство необходимых пользователю приложений и сервисов установлены на них по умолчанию.

К таким приложениям относятся FaceTime и iMessage. Любопытно, что в России общение через iMessage не получило особой популярности, а вот FaceTime-звонки очень распространены. Их ценят за стабильность сигнала и отличное качество картинки в видеовызове.

Однако эти сервисы не лишены глюков. Кроме того, Apple немного замудрила их настройку и использование. Из-за этого пользователь иногда сталкивается с проблемами в их работе: не отправляется сообщение в iMessage, не проходит или срывается исходящий звонок FaceTime, или наоборот — не доходят входящие.

В этом тексте мы собрали все причины, по которым FaceTime и iMessage могут не работать. Проверьте. 

База 

Прежде всего, FaceTime и iMessage необходимо включить. Обычно они автоматически включаются при первом входе в Apple ID на устройстве, но в некоторых случаях этого не происходит. Пройдите в «Настройки» → FaceTime и включите тумблер. Потом перейдите в «Настройки» → iMessage и сделайте то же самое. Дождитесь активации. Возможно, устройство попросит вас ввести пароль от Apple ID. 

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Чтобы активировать FaceTime и iMessage на Mac, откройте каждое из этих приложений по очереди, и пройдите в настройки уже внутри них. 

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Как пользоваться 

Проблемы могут возникнуть из-за того, что FaceTime и iMessage — немного «замудреные» сервисы, и взаимодействие с ними немного отличается от того, к чему мы привыкли в WhatsApp или Telegram.

Вот как правильно начать разговор в iMessage: 
  • Откройте приложение «Сообщения» и нажмите на «листок с ручкой»
  • В поле для ввода наберите имя контакта и нажмите на него, когда оно отобразится синим шрифтом. Если имя написано зеленым, значит к этому контакту не привязан аккаунт iMessage. 
Или: 
  • Откройте карточку нужного вам контакта 
  • Нажмите на иконку сообщения — девайс «перебросит» вас в iMessage и предложит написать сообщение. Если имя получателя написано зеленым, то отправится обычное СМС, а если синим — iMessage. 
iMessage

Как правильно начать звонок FaceTime: 
  • Откройте карточку контакта собеседника 
  • Дождитесь появления блока FaceTime и нажмите на «трубку» для голосового вызова или на «камеру» для видеозвонка. 
FaceTime

Кстати, для FaceTime есть один полезный совет: чтобы каждый раз не проходить всю эту процедуру, просто сохраните FaceTime-контакт себе в «Избранное»:
  • Откройте приложение «Телефон» и перейдите во вкладку «Избранное» (значок звезды) 
  • Нажмите «плюс» в углу экрана и найдите нужный контакт; тапните на него 
  • Во всплывающем окне нажмите стрелочку в строчке «Вызов» → FaceTime и выберите нужную строку. 
Избранное

Ошибка активации

Указанные сервисы работают по двум адресам: номер телефона и email, привязанный в Apple ID. Можно использовать как один, так и сразу оба адреса. Активируется номер телефона посредством отправки СМС за рубеж, и с недавних пор российские операторы берут плату за это сообщение. Отсюда могут появиться несколько ошибок.
  • Активация номера. Если на счете мало денег, то FaceTime и iMessage могли просто не активироваться на ваш номер телефона. Проверьте статус активации, зайдя в «Настройки» → FaceTime или iMessage. Если возле тумблера зависла надпись «Ожидание активации», то пополните счет примерно на 20-30 рублей, после чего стоит вынуть и повторно вставить SIM-карту. Подтвердите активацию сервисов во всплывающем окне.
  • Смена SIM-карты. Если вы недавно установили новую SIM-карту, или просто на время вставляли другую, то активация FaceTime и iMessage сбилась. Нужно установить вашу основную SIM-карту и пройти процесс, описанный выше. Кстати, бывает так, что вы сменили номер, и он успешно активировался, а собеседник по привычке пытается связаться с вами через iMessage или FaceTime по старому номеру — конечно же, ничего не получится. 
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  • Активация email. Чтобы FaceTime и iMessage всегда оставались в рабочем состоянии, активируйте их на свой email-адрес, привязанный к Apple ID. Для этого пройдите в «Настройки» → FaceTime либо iMessage → «Отправка/прием» либо «Ваш адрес для вызовов» и установите галочку напротив своего email. Теперь ваши собеседники могут добавить этот адрес в вашу карточку контакта и связь с вами будет всегда, независимо от SIM-карты.
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  • Ошибка у собеседника. Всё перечисленное выше может касаться и другой стороны — именно поэтому к вам не смогут дозвониться. Для перестраховки попросите у собеседника email, привязанный к его Apple ID, и добавьте этот адрес в его карточку контакта. Так шансов для успешного коннекта будет гораздо больше.
Издержки России

В некоторых регионах FaceTime или iMessage отказывается подключаться без VPN. Попробуйте, если у вас «слетает» исходящий вызов.

После проверки всех указанных параметров сервисы должны работать исправно.

Ранее мы рассказали, как демонстрировать экран своего iPhone или iPad во время звонка FaceTime. 



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Комментарии

Ken Kennedy
+27
Ken Kennedy
Забыли написать что при активации каждый раз списывает 19-20р
Сегодня в 11:05
#
+438
pincher Ken Kennedy
У меня по 8-10 максимум, что за такой оператор по 19-20₽ берет?
Сегодня в 11:38
#
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