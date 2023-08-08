Как отключить надоедливую рекламу в Яндекс Погоде на iPhone и Android

Фархад
Яндекс.Погода

Наверняка вы периодически проверяете прогноз погоды в своём смартфоне, чтобы подстроить под него определённые задачи, например, поездку на озеро или дачу. Однако иногда бывает так, что нативные приложения предоставляют неверные данные, или вовсе отказываются работать. Причём это касается как iOS, так и Android.

На удивление, даже в 2023 году в сторах полно приложений для более детального изучения климатических условий, но наибольшей популярностью в России пользуется Яндекс Погода. Оно предоставляет более точные данные, по сравнению с Погодой в iOS, но некоторые пользователи жалуются на встроенную рекламу. На самом деле, её можно быстро отключить.

Яндекс.Погода

Независимо от платформы, зайдите в «Настройки» > «О приложении» и включите тумблер «Не показывать рекламу». Готово! Больше под картой с погодой вы не увидите рекламу.
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Комментарии

samOsebe
+496
samOsebe
спасибо, не знал. уже опробовал. работает.
2 часа назад в 15:22
#
+22
Leadman
Гениально!
2 часа назад в 15:49
#
Mers
+4549
Mers
Лучше напишите, как ее отключить в браузере.
час назад в 16:28
#
tellurian
+4902
tellurian Mers
Только расширениями или отдельными приложениями.
час назад в 16:50
#
tellurian
+4902
tellurian
Спасибо. Правда само приложение не использую.
час назад в 16:51
#