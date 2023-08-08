Как отключить надоедливую рекламу в Яндекс Погоде на iPhone и Android

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Наверняка вы периодически проверяете прогноз погоды в своём смартфоне, чтобы подстроить под него определённые задачи, например, поездку на озеро или дачу. Однако иногда бывает так, что нативные приложения предоставляют неверные данные, или вовсе отказываются работать. Причём это касается как iOS, так и Android.На удивление, даже в 2023 году в сторах полно приложений для более детального изучения климатических условий, но наибольшей популярностью в России пользуется Яндекс Погода. Оно предоставляет более точные данные, по сравнению с Погодой в iOS, но некоторые пользователи жалуются на встроенную рекламу. На самом деле, её можно быстро отключить.Независимо от платформы, зайдите ви включите тумблер. Готово! Больше под картой с погодой вы не увидите рекламу.