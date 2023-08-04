Нашёлся способ установить Windows без всякого мусора

Пользователь X (экс-Twitter) с ником ThioJoe рассказал, как установить Windows таким образом, чтобы в операционной системе не оказалось лишнего софта, в том числе продвигаемого по рекламной модели. Для этого в процессе инсталляции нужно выбрать «English (World)» в качестве формата для времени и валют. В русскоязычном варианте установки — «российский (мир)».
Эта настройка не зависит от локализации, то есть можно выбрать русский язык. В дальнейшем можно поменять формат времени и валют через системные параметры.
Этот лайфхак работает как с Windows 11, так и с Windows 10. После установки операционной системы с такой настройкой у вас не будет лишних приложений и игр — тех, что разработчики продвигают через Microsoft в определённых странах. Вероятно, дело в том, что выбор этой опции не позволяет определить, в какой стране будет использоваться компьютер, и, следовательно, — невозможно таргетировать рекламную установку приложений.
+82
Лучший способ, купить мак:)
10 минут назад
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