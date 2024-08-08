Как отключить платные уведомления в «Сбере»

Александр


С недавних пор уведомления о платежах, переводах, поступлениях и прочих операциях подорожали с 70 до 99 рублей, причём платить нужно не только за SMS, но и пуши, которые обходятся банку бесплатно. К счастью, уведомления можно отключить, хотя в этом случае придётся самостоятельно следить за поступлениями и тратами, что может оказаться не столь удобно.

Есть четыре способа отключить уведомления от «Сбера»:

 — В приложении или на сайте: выберите карту, зайдите в настройки и отключите уведомления:
 — В банкомате: выберите «Все услуги» -> «Информация и сервисы» -> «Уведомления» и отключите уведомления
 — По телефону: отправьте SMS со словом «Эконом» на номер 900
 — Личный визит в отделение банка с паспортом

Стоит иметь в виду, что с 25 июля 2024 года вступили в силу новые правила защиты денежных средств. Если деньги были похищены мошенниками, банк обязан вернуть их в течение 30 дней при соблюдении ряда условий, в том числе — если клиенту не было направлено уведомление о том, что операция может проводиться без его согласия (а форма уведомления определена в договоре). Если клиент отключил уведомления по своей инициативе, банк не имеет возможности оповестить его о подозрительной операции, то есть снимает с себя часть обязанностей по защите средств.
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