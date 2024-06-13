Как отключить рекламу, слежку и искусственный интеллект в Windows 11

Вышла новая версия утилиты DoNotSpy11, позволяющей отключить в Windows 11 лишние функции. Программа была актуализирована, и теперь она избавляет операционную систему от ИИ-инструментов и встроенной рекламы.
Утилита DoNotSpy11 распространяется бесплатно. Скачать её можно с сайта разработчика. Во время установки SmartScreen может показать предупреждение о возможной вредоносности программы, можно смело проигнорировать его и продолжить инсталляцию.
Список опций со слежкой, рекламой и лишними настройками огромный. Синим помечены те, что можно безопасно отключить, оранжевым — те, что могут негативно повлиять на другие функции, красным — отключать не рекомендуется. К каждой функции приложено описание того, что она выполняет и на что влияет. С помощью этой же утилиты можно включить обратно отключенные ранее функции.
DoNotSpy11 влияет на настройки не только Windows, но и нескольких программ Microsoft — например, браузера Edge и набора софта Office. Также можно отключить ИИ-ассистента Copilot и функцию Recall, к которой очень много вопросов у людей, обеспокоенных приватностью, так как она сохраняет скриншоты различных действий, чтобы пользователь мог вспомнить, что он делал на компьютере в любой момент прошлого.
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