Как создать свой профиль в iMessage

Запустите приложение «Сообщения».

Нажмите кнопку «Править» в левом верхнем углу, откроется всплывающее меню, где нужно выбрать «Изменить имя и фото».

Нажмите «Выбрать имя и фото».

Сначала вам предложат выбрать аватарку, здесь модно установить собственный смайлик Memoji, изображение или инициалы.

После выбора нужной картинки нажмите «Готово».

Теперь установите имя и фамилию для отображения, а затем выберите опцию возможности делиться этими данными автоматически, доступны варианты: «Только с контактами» или «Спрашивать всегда».

Подтвердите выбранные настройки кнопкой «Готово».

Как отредактировать свой профиль в iMessage

Запустите «Сообщения».

Нажмите «Править» в левом верхнем углу.

Выберите «Изменить имя и фото».

В меню редактирования вы можете изменять аватарку профиля, имя и фамилию, а также выбирать опции общего доступа к данным.







Сервис iMessage — эксклюзивная функция Apple для iOS, iPadOS и macOS. Компания регулярно прокачивает возможности своего мессенджера. К сожалению, как показывает практика, не все пользователи знают, что в этой платформе есть профили, которые можно настраивать, чтобы немного оживить общение.