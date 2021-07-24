iMessage

Сервис iMessage — эксклюзивная функция Apple для iOS, iPadOS и macOS. Компания регулярно прокачивает возможности своего мессенджера. К сожалению, как показывает практика, не все пользователи знают, что в этой платформе есть профили, которые можно настраивать, чтобы немного оживить общение.

Как создать свой профиль в iMessage
  • Запустите приложение «Сообщения».
  • Нажмите кнопку «Править» в левом верхнем углу, откроется всплывающее меню, где нужно выбрать «Изменить имя и фото».
iMessage

  • Нажмите «Выбрать имя и фото».
  • Сначала вам предложат выбрать аватарку, здесь модно установить собственный смайлик Memoji, изображение или инициалы.
  • После выбора нужной картинки нажмите «Готово».
  • Теперь установите имя и фамилию для отображения, а затем выберите опцию возможности делиться этими данными автоматически, доступны варианты: «Только с контактами» или «Спрашивать всегда».
iMessage
  • Подтвердите выбранные настройки кнопкой «Готово».


Как отредактировать свой профиль в iMessage
  • Запустите «Сообщения».
  • Нажмите «Править» в левом верхнем углу.
  • Выберите «Изменить имя и фото».
  • В меню редактирования вы можете изменять аватарку профиля, имя и фамилию, а также выбирать опции общего доступа к данным.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

4 магнитных пауэрбэнка с AliExpress на замену внешнему аккумулятору Apple с MagSafe 4 магнитных пауэрбэнка с AliExpress на замену внешнему аккумулятору Apple с MagSafe

Названы победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 Названы победители конкурса iPhone Photography Awards 2021

Всё что нужно знать о внешнем аккумуляторе Apple с MagSafe за 9 490 рублей Всё что нужно знать о внешнем аккумуляторе Apple с MagSafe за 9 490 рублей