Сервис iMessage — эксклюзивная функция Apple для iOS, iPadOS и macOS. Компания регулярно прокачивает возможности своего мессенджера. К сожалению, как показывает практика, не все пользователи знают, что в этой платформе есть профили, которые можно настраивать, чтобы немного оживить общение.
Как создать свой профиль в iMessage
- Запустите приложение «Сообщения».
- Нажмите кнопку «Править» в левом верхнем углу, откроется всплывающее меню, где нужно выбрать «Изменить имя и фото».
- Нажмите «Выбрать имя и фото».
- Сначала вам предложат выбрать аватарку, здесь модно установить собственный смайлик Memoji, изображение или инициалы.
- После выбора нужной картинки нажмите «Готово».
- Теперь установите имя и фамилию для отображения, а затем выберите опцию возможности делиться этими данными автоматически, доступны варианты: «Только с контактами» или «Спрашивать всегда».
- Подтвердите выбранные настройки кнопкой «Готово».
Как отредактировать свой профиль в iMessage
- Запустите «Сообщения».
- Нажмите «Править» в левом верхнем углу.
- Выберите «Изменить имя и фото».
- В меню редактирования вы можете изменять аватарку профиля, имя и фамилию, а также выбирать опции общего доступа к данным.
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