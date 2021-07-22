Сегодня были объявлены имена победителей конкурса iPhone Photography Awards 2021 (IPPAWARDS). Это независимая премия, на которой каждый год отмечают лучшие снимки, сделанные талантливыми фотографами iPhone со всего мира.
В этом году лауреатами премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеша. Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами iPhone из более чем 140 стран. Все эти фото отражают силу мест и людей и помогают испытать совершенно разные эмоции, независимо от того, что на них запечатлено, будь то необычное сооружение в большом городе, один единственный цветок или пастухи с животными в промозглой глуши.
Татьяна Мерзлякова из Москвы – победитель в категории «Путешествия» со снимком северного сияния (см. ниже), сделанным на Териберке, Мурманская область, на iPhone 12 Pro Max в феврале 2021 года.
Мы поехали в спонтанное путешествие на Кольский полуостров минувшей зимой, на три ночи. Мы специально отправились туда в надежде увидеть северное сияние. Я установила на iPhone приложение Aurora, которое помогает понять, на сколько процентов есть шанс его увидеть. На наши даты шкала показывала 2 из 5. Мы пошли в местный небольшой ресторан, надежды особенной не было, как вдруг компания рядом закричала и выбежала на улицу. Выхожу из ресторана, а там – моя подруга в космическом комбинезоне. Я говорю: «Встань на эту лавочку и замри!». Таким образом я сопоставила масштаб и получился просто космос. Правда, там было –27°C и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами Камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке – очень рекомендую, невероятной красоты место!
Фотографы-победители 2021 года:
- Фотограф года, обладатель Гран-при: фотожурналист Иштван Керекеш из Румынии за фото «Трансильванские пастухи» (снято на iPhone 7)
- 1-е место в номинации «Фотограф года»: Шаран Шетти из Индии за фото «Связь», где мужчина и его лошадь одни в степи утешают друг друга (снято на iPhone X)
- 2-е место в номинации «Фотограф года»: Дэн Лью из Китая за безымянное фото астронавта, который пересекает пустыню, напоминающую Марс (снято на iPhone 11 Pro Max)
- 3-е место в номинации «Фотограф года»: Джефф Рэйнер из США за фото «Прогулка в воздухе», на котором изображена девочка, парящая в воздухе над тротуаром в лучах солнца (снято на iPhone X)
С работами остальных победителей вы можете ознакомиться на сайте IPPAWARDS.
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