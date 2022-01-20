Технологии развиваются быстрыми темпами и предоставляют нам мир возможностей во всех сферах жизни. Мобильные устройства (например, iPhone) занимают, пожалуй, самое заметное место среди всего, что предлагают нам современные технологии. Но вы вполне можете столкнуться с ситуацией, когда ваш iPhone оказался заблокирован из-за того, что кто-то несколько раз подряд неправильно ввёл пароль или PIN-код, что очень неприятно. Бывает, что человек сам забыл пароль от своего устройства и не может его вспомнить или экран устройства сломался, из-за чего нет возможности ввести пароль, даже если вы его знаете.
Существует несколько случаев, когда может потребоваться отвязать Apple ID от iPhone. Например, когда вы планируете продать или подарить устройство. Новый владелец сможет привязать свой аккаунт только после того, как вы отвяжете свой, иначе у него не получиться аролноценно пользоваться гаджетом. Есть разные способы, позволяющие разблокировать iPhone, важно выбрать наиболее оптимальный, чтобы не повредить устройство и не потерять хранящиеся в нём данные. В этой статье мы расскажем вам, как можно разблокировать iPhone наиболее эффективно.
• Способ 1: отключение учетной записи Apple ID на iPhone
• Способ 2: удаление iPhone из учетной записи iCloud
• Способ 3: разблокировка iPhone с помощью программы 4uKey (рекомендуемый способ)
⦁ Способ 4: разблокировка iPhone через сервисный центр Apple
Способ 1: отключение учетной записи Apple ID на iPhone
Запустите программу iTunes и подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля. Через меню в iTunes выберите опцию восстановления смартфона и подтвердите это действие. В процессе восстановления все данные на устройстве, включая Apple ID, будут удалены, его можно будет настроить заново.
Способ 2: удаление iPhone из учетной записи iCloud
Откройте «Настройки» на iPhone, перейдите в управление Apple ID, пролистайте экран до конца, нажмите «Выйти» и выберите опцию выхода из App Store и iCloud. Потребуется ввести пароль, а если вы его забыли, необходимо пройти процедуру восстановления. Восстановить пароль можно через электронную почту, к которой привязан ваш Apple ID или с помощью контрольных вопросов. Восстановление пароля можно выполнять как непосредственно в настройках iPhone, так и через iTunes на компьютере.
Способ 3: разблокировка iPhone с помощью программы 4uKey (рекомендуемый способ)
Tenorshare 4uKey — отличный вариант, если вы хотите разблокировать iPhone без ввода пароля. С помощью этого мощного решения вы можете без особых хлопот обойти необходимость вводить пароль. Сломался экран, вы забыли пароль или система заблокировалась из-за попыток ввода неправильного пароля — 4uKey эффективно поможет в таких ситуациях. Это программное обеспечение способно удалить с вашего iPhone защиту шести- или четрёхзначным кодом доступа, Touch ID или Face ID. Оно поддерживает новейшую версию iOS и моментально разблокирует пароль для входа в систему. С помощью этого инструмента также возможен сброс iPhone до заводских настроек без использования пароля.
Шаг 1. Скачайте Tenorshare 4uKey на свой компьютер с официального сайта и запустите её после установки. Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля Lightning и позвольте 4uKey обнаружить ваш iPhone. Нажмите кнопку «Начать разблокировать» в интерфейсе 4uKey.
Шаг 2: Теперь нужно нажать «Загрузить». Скачается новейшая версия прошивки iOS для вашего iPhone.
Шаг 3: Чтобы разблокировать iPhone, нажмите «Начать разблокировку». Подождите, пока процесс завершится.
Шаг 4: Теперь, когда всё готово, вы можете сбросить пароль для iPhone, как для нового. Необходимо заново настроить параметры Face ID, Touch ID и пароля. Вы можете восстановить iPhone с помощью резервной копии iCloud или iTunes.
Шаг 5: После этого можно закрыть программу, отключить iPhone от компьютера и настроить его как новый.
Видео-руководство:
Если вы забыли свой Apple ID, вы можете использовать 4uKey для того, чтобы удалить привязку iPhone к Apple ID.
Способ 4: разблокировка iPhone через сервисный центр Apple
Вы можете обратиться в сервисный центр, авторизованный компаний Apple, и попросить специалистов разблокировать ваш iPhone без пароля, у них должен быть специальный инструмент, который позволяет сделать это. Имейте в виду, что в этом случае вам придётся подтвердить, что это именно ваше устройство, то есть придётся предоставить чек, подтверждающий покупку, и другие документы, доказывающие, что вы являетесь владельцем этого смартфона. Это платная услуга, поэтому сервисный центр попросит вас заплатить за неё (сколько именно — зависит от конкретного СЦ).
Заключение:
После внимательного прочтения этой статьи у вас остались какие-либо сомнения относительно того, что iPhone можно разблокировать без пароля. Мы подробно ознакомили вас с некоторыми простыми способами. Кроме того, мы представили самый мощный и универсальный способ — Tenorshare 4uKey. Если сравнить все методы, 4uKey выигрывает, потому что эта программа богата функциями и обеспечивает полную безопасность при работе. С её помощью можно удалить пароль несколькими кликами мыши.
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По поводу 4-ого способа в сервисный центр даже ездить не надо. С сервисной службой и службой безопасности Apple весь диалог можно вести через почту, и так же удаленно iphone сбросят за 5 минут. А вот сервисному центру как раз ваши бумажки не нужны, всё равно без СБ Apple никто ничего не сделает и делать не будет.
Получится то получится ПЕРЕПРОШИТЬ, но не активировать
Способ 2: надо ещё выйти из найти айфон, потом только можно выйти. Он сам предложит в общем.