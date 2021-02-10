





Apple разрабатывает умные перчатки, которые могут использоваться для взаимодействия с дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностью. В них используются специальные магнитные поля для отслеживания местоположения пальцев пользователей.Одна из проблем актуальных моделей VR-гарнитур — необходимость использования портативных контроллеров. Существующие системы можно использовать для определения местоположения рук относительно шлема, но не могут отслеживать пальцы пользователя.Помимо этого, существующие контроллеры не позволяют хвататься за различные объекты, а это может потребоваться в некоторых интерфейсах AR. Это может быть особенно актуально для разрабатываемых очков Apple Glass.Управление по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку Apple под название «Позиционирование на основе магнитного датчика». В сопутствующей документации описываются умные перчатки, которые могут определять положение в пространстве кончиков пальцев пользователя.Apple предлагает разместить в перчатке на тыльной стороне руки генератор магнитного поля на основе катушке с определенной модуляцией. Магнитные датчики, прикрепленные к каждому кончику пальца, могут воздействовать на магнитное поле для определения расстояния между ними и источником.Используя несколько источников магнитного поля, например, два на тыльной стороне руки и один на ладони, система может выполнить трехмерное позиционирование каждого кончика пальца. Такое решение оставляет много места на перчатке для добавления других компонентов, включая сенсорные датчики, приводы для тактильной обратной связи, температурные сенсоры, элементы питания и температурные сенсоры.В патенте указаны изобретатели: Цзянь Го, Джон Грир Элиас и Савас Гидлер. Изначально он был подан 19 февраля 2019 года. Стоит отметить, что Apple регистрирует довольно много патентных заявок, но не все технологии из них в конечном итоге добираются до пользователей.