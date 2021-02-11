





В конце октября Apple внесла в базу данных ассоциации Bluetooth SIG продукт без каких-либо обозначений, не считая кодового названия «B2002». Устройство размещено в категории «Персональный компьютер», а в качестве номера модели указывается TBD.Помимо этого продукта, в базу данных была внесена тройка компьютеров Mac с процессором M1: MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini. Можно сделать вывод, что «B2002» — это не смартфон или умные часы, поскольку есть отдельные списки для iPhone и Apple Watch, а также для AirPods Max, HomePod mini, iPad Air и Pro.По слухам, Apple планирует выпустить в 2021 году долгожданные трекера AirTags, новый Apple TV и AirPods Pro второго поколения. К какому из этих продуктов может принадлежать маркировка TBD пока неизвестно.Помимо устройств, Apple иногда хранит в базе данных информацию о некоторых компонентах, таких как чипы H1 и W2. В описании к TBD оказывается «Подсистема контроллера + Хост + Профиль», поэтому, вполне вероятно, что эта строчка может относиться к процессору M1 или другому компоненту новой обновленной линейке компьютеров Mac.