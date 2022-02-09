1. «Извлекаем» eSIM

Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»

В блоке «Сотовые тарифы» выберите номер, который вы хотите извлечь

Нажмите «Удалить сотовый тариф».

2. Переносим номер eSIM

Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»

Нажмите «Добавить сотовый тариф»

Наведите видоискатель на QR-код и отсканируйте его

Следуйте подсказкам системы.

Технология eSIM появилась в iPhone начиная с моделей Xs/XR и SE 2020 года. Она позволяет использовать сразу два телефонных номера на одном устройстве, а также не привязываться к пластиковому носителю — то есть, теоретически можно использовать одну только eSIM на постоянной основе. Кроме того, с 2019 года eSIM появилась и в iPad.При всех удобствах этой технологии у пользователя может возникнуть вопрос: а как же перенести свой номер на новый iPhone? С пластиковой «симкой» всё просто: достал её специальной скрепкой из старого устройства и поместил в новое. Но что делать со встроенной SIM-картой? Давайте разбираться.Первое, что необходимо сделать при смене iPhone на новый — «извлечь» свою eSIM из старого устройства. Но физически сделать это не получится, поскольку eSIM — это микрочип, и сама суть этой технологии не предусматривает его извлечение. Работа с eSIM осуществляется при помощи специальных профилей. Когда номер добавляется в смартфон, профиль необходимо установить, а при извлечении номера — удалить.Почему нужно обязательно удалить номер из старого устройства? Всё просто — одна SIM-карта может одновременно работать только на одном устройстве. Это правило распространяется как на пластиковые «симки», так и на профили eSIM. Поэтому, если не удалить номер из старого устройства, то на новое добавить его вы просто не сможете.Готово! Ваш номер готов к добавлению на новый iPhone или iPad.Следующим шагом будет добавление вашего номера eSIM на новое устройство. И тут существует два варианта.В России eSIM распространяются как минимум двумя способами. Первый — посредством QR-кода на бумажном носителе. Он же, в свою очередь, бывает одноразовый и постоянный. О типе вашего QR-кода оператор должен был сообщить вам при первичной его выдаче., то выход один — нужно идти в салон связи вашего оператора и получать новый код. Полезный нюанс: позвоните или напишите в службу поддержки и уточните, в каких салонах вашего города оператор выдает eSIM. Нередко бывает, что такие права есть не у каждой точки продажи., то никуда ходить не нужно. Чтобы добавить номер eSIM в новый iPhone: