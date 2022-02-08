

Депутат Государственной Думы РФ предложил ввести лимит на количество SIM-карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщает ТАСС.



Предложение сформулировал депутат Олег Матвейчев. Он направил его официальным письмом на имя главы Министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева. По его словам, в настоящий момент бесконтрольное оформление SIM-карт способствует мошенничеству и нарушению прав россиян.



«Прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — Олег Матвейчев

Матвейчев считает, что его предложение поможет пресечь преступные схемы недобросовестных дилеров. Сейчас они массово оформляют SIM-карты на паспортные данные людей, которые даже не подозревают об этом. Например, россиянин пришел в салон связи, чтобы приобрести одну «симку», и оставил там для этого свои данные; а недобросовестный сотрудник салона «вчерную» оформляет на его паспорт еще пачку номеров, которые впоследствии могут быть использованы для преступных целей.



Согласно предложению депутата, один гражданин России официально сможет приобрести не более трех SIM-карт — имеются в виду вообще все личные номера у всех операторов связи. То есть, в теории человек не сможет иметь по одному номеру у каждого оператора даже из «большой четверки».



Операторы связи уже отреагировали на это предложение и выразили свое несогласие с ним. Представители всей «большой четверки» категорически против идеи ограничить количество SIM-карт для одного клиента; они обосновали это тем, что предложение не терпит никакой критики и совершенно не соответствует реалиям. В качестве дополнительного аргумента операторы привели ситуацию с «умным домом» — зачастую для таких девайсов требуется SIM-карта, а самих устройств в доме может быть больше десятка.





