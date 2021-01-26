iPhone

Было время, когда люди хранили телефонные номера своих знакомых на SIM-карте. Это жутко неудобно, в том числе из-за того, что все номера терялись при смене симки. С появлением смартфонов появилась возможность хранить номера в виртуальной записной книге, которая синхронизируется в облаке. Так не страшно потерять SIM-карту, сменить телефонный номер или оператора — номера никуда не исчезнут, и даже после удаления их можно восстановить.

Некоторые люди до сих пор хранят номера на SIM-карте в силу привычки или из-за того, что полагают, будто переносить их в записную книгу смартфона очень долго и муторно. На самом деле это легко. Магазины электроники даже предлагают услугу по переносу номеров и за пару минут работы могут взять рублей пятьсот или даже больше. Сэкономим эти деньги.

iPhone

Контакты на iPhone можно хранить в iCloud или Gmail. Чтобы отправить их с SIM-карты в облако, откройте «Настройки», перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Импортировать контакты SIM». Если iPhone спросит, с каким сервисом синхронизировать данные (iCloud или Gmail), выберите тот, которым вы предпочитаете пользоваться (если предпочтений нет, укажите iCloud — так точно не ошибётесь). 

Как видите, это довольно просто, и теперь вы обезопасили себя от пропажи контактов.


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