Скачайте бесплатное расширение Session Pal из Mac App Store.

Запустите скачанное приложение и нажмите синюю кнопку Open in Safari Extensions Preferences.

В открывшемся меню браузера Safari отметьте расширение Session Pal с помощью галочки в окне слева.

После этих действий в панели инструментов слева от адресной строки появится кнопка Session Pal. С её помощью можно будет управлять наборами вкладок. Для сохранения сессий используйте кнопку Save Session.







Браузер Safari позволяет сохранять все вкладки после закрытия. Это может быть полезно, если вы захотите вернуться к своему предыдущему сеансу повторно и продолжить работу. В этой заметке расскажем про эту возможность, а также как её настроить.Safari позволяет сохранять вкладки текущего сеанса. Чтобы активировать эту функцию, откройте настройки браузера, перейдите в раздел «Основные» и выберите опцию «Все окна из последнего сеанса» в выпадающем списке параметра «При запуске Safari открывать».Таким образом каждый раз при новом запуске Safari будет повторно запускаться предыдущий сеанс вкладок. Эта возможность будет особенно полезна в работе, если вам постоянное необходимо открывать одинаковые вкладки и держать их открытыми. Стоит отметить, что большое количество открытых страниц может негативно повлиять на производительность, поэтому можно воспользоваться для этих целей расширением для управления наборами вкладок, таким как Session Pal.