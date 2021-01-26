Браузер Safari позволяет сохранять все вкладки после закрытия. Это может быть полезно, если вы захотите вернуться к своему предыдущему сеансу повторно и продолжить работу. В этой заметке расскажем про эту возможность, а также как её настроить.
Зачем это нужно
Safari позволяет сохранять вкладки текущего сеанса. Чтобы активировать эту функцию, откройте настройки браузера, перейдите в раздел «Основные» и выберите опцию «Все окна из последнего сеанса» в выпадающем списке параметра «При запуске Safari открывать».
Таким образом каждый раз при новом запуске Safari будет повторно запускаться предыдущий сеанс вкладок. Эта возможность будет особенно полезна в работе, если вам постоянное необходимо открывать одинаковые вкладки и держать их открытыми. Стоит отметить, что большое количество открытых страниц может негативно повлиять на производительность, поэтому можно воспользоваться для этих целей расширением для управления наборами вкладок, таким как Session Pal.
Используем Session Pal для сохранения вкладок после закрытия Safari
- Скачайте бесплатное расширение Session Pal из Mac App Store.
- Запустите скачанное приложение и нажмите синюю кнопку Open in Safari Extensions Preferences.
- В открывшемся меню браузера Safari отметьте расширение Session Pal с помощью галочки в окне слева.
- После этих действий в панели инструментов слева от адресной строки появится кнопка Session Pal. С её помощью можно будет управлять наборами вкладок. Для сохранения сессий используйте кнопку Save Session.
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