





Компания Apple представила беспроводные наушники Powerbeats Pro Wireless Headset Special Edition. Эта модель была создана в сотрудничестве с дизайнерским брендом Fragment Design.В наушниках используются широкодиапазонные динамические излучатели, чип Apple H1, кнопки для регулировки громкости и датчик, который позволяет автоматически ставить трек на паузу, если вынуть наушники из ушей. Предусмотрено быстрое подключение к устройствам Apple, время автономной работы составляет 9 часов, а при зарядке от кейса оно продлевается до 24 часов. 5-минутной зарядки хватит на полтора часа воспроизведения, а 15-минутной — на 4,5 часа.Внешне дизайнерская модель почти не отличается от обычной. Отличие разве что в логотипе с двойной молнией и указании бренда FRGMT на корпусе.Обычная версия беспроводных наушников Powerbeats Pro сейчас продаётся в США за 200 долларов, а модель Powerbeats Pro Wireless Headset Special Edition оценена дороже — 290 долларов. Наушники доступны в белом, синем, голубом, розовом, красном и чёрном цветах. В скором времени новинка появится на российском рынке.