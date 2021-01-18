Сегодня появилась новость о том, что некая «Коалиция за безопасный интернет» подала в суд на Apple с требованием заблокировать Telegram в App Store по причине того, что туда переместились сторонники Трампа, а также расисты и другие экстремисты после блокировки Parler. Один из пользователей в чате канала Павла Дурова предположил, что Telegram может быть заблокирован со стороны Amazon. Создатель мессенджера ответил, что это невозможно.
Дуров рассказал, что Telegram не страшны блокировки со стороны Amazon и прочих провайдеров серверных услуг, поскольку у мессенджера имеется собственная облачная инфраструктура, распределенная по всему миру.
«Telegram не полагается на Amazon или другие сторонние облачные сервисы. Мы создали собственную безопасную облачную инфраструктуру, распределенную по всему миру. Нам потребовалось несколько лет, чтобы создать технологию мгновенной синхронизации зашифрованных данных между нашими центрами обработки данных и зашифрованными локальными хранилищем в каждом из них таким образом, чтобы сделать бесполезным взлом любого центра обработки данных и захват серверов. Ключи шифрования, используемые для защиты Telegram Cloud, разделены на части и никогда не хранятся в том же месте, что и информация, которую они защищают.
В результате наш подход более продвинутый и безопасный, чем-то, что может предложить Amazon или любой из этих облачных сервисов общего назначения. А поскольку у нас есть собственная инфраструктура, поставщики вроде Amazon не могут нас заблокировать.
К тому же у нас нет иллюзий по поводу Amazon в частности. Когда Россия запретила Telegram в 2018 году, мы установили независимые прокси-серверы на AWS Amazon, чтобы наши российские пользователи могли свободно общаться в Telegram. Amazon довольно быстро отказал нам в доступе к своим услугам. Тогда менеджеры Amazon сказали нам, что они должны сделать это, чтобы защитить свой бизнес. Другие провайдеры, такие как Digital Ocean, были гораздо более полезны, когда дело доходило до настройки прокси-серверов для защиты свобод в России и других странах», — Павел Дуров.
Таким образом получается, что если будет заблокирован один сервер, то информация за которую он отвечал будет перераспределена между другими и Telegram продолжит работать в штатном режиме. Нечто подобное мы уже наблюдали во время массовых блокировок Роскомнадзора, когда пострадали различные сервисы, включая Viber, Battle.net, PlayStation Network и многие другие, а мессенджер Павла Дурова работал.
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