





Вашингтонская некоммерческая организация подала в суд на Apple с требованием удалить Telegram из App Store из-за отсутствия жесткой модерации «экстремистской информации» после нападения на Капитолий. Об этом рассказало издание The Washington Post.Сообщается, что иск представляет собой тактику давления с целью заставить Apple действовать против Telegram аналогичным образом, как это было с Parler. Напомним, клиент этой социальной сети, который использовали сторонники Трампа, был удален из магазинов App Store и Google Play, а компания Amazon отказалась предоставлять свои сервера. Таким образом Parler был просто уничтожен.Иск подала «Коалиция за безопасный интернет», её возглавляет бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. Организация борется за технологии и политику по удалению экстремистского контента из социальных сетей. В их жалобе говорится, что в Telegram размещаются расистские, неонацистские и другие материалы враждебного характера. Таким образом контент мессенджера нарушает условия использования магазина приложений Apple.По словам юриста коалиции Кейта Альтмана, аналогичный иск планируется и против Google. Гинзберг отмечает, что в Telegram распространяется антисемитский контент. В иске, который был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии, говорится о причинении морального ущерба и о нарушении бизнес-кодекса Калифорнии. На момент публикации заметки представители Apple и Telegram воздержались от комментариев.