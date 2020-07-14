Потоковый аудиосервис официально объявил о полноценном запуске в России 15 июля. Приложения уже доступны для скачивания в магазинах App Store и Google Play, а официальная страница уже переведена на русккий язык, поэтому уже можно создавать аккаунт и выбирать для себя подходящий тарифный план. В этой заметке мы расскажем как перенести свою музыкальную библиотеку в Spotify из других сервисов.
Переносить свою библиотеку лучше на компьютере, поскольку мы для этого будем использовать веб-сервисе. Итак, рассмотрим первый инструмент — TuneMyMusic. Он полностью бесплатный и позволяет экспортировать музыкальные библиотеки между Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, Google Play Музыка, Soundcloud, iTunes и еще несколькими непопулярными в нашей стране сервисами.
Переносим музыкальную библиотеку в Spotify с помощью TuneMyMusic
- Для начала потребуется зарегистрироваться.
- После того как зарегистрировались и подтвердили свою учетную запись с помощью электронной почты нужно нажать «Давайте приступим».
- Теперь нужно выбрать источник, откуда будем переносить музыку. Для примера я выберу сервис YouTube Music. После этого потребуется авторизироваться в своём аккаунте на этом сервисе.
- Нажимаем кнопку «Загрузить из вашей учетной записи в YouTube». После этого потребуется авторизоваться в своём аккаунте на этом сервисе. Для других сервисов порядок действий аналогичен.
- В открывшемся окне загрузятся все ваши любимые треки и исполнители, а также плейлисты. Здесь же вы с помощью галочек можете выбрать, переносить всю музыку или частично.
- После того как закончили с выбором нажимаем кнопку «Выберите целевую платформу». В следующем окне выбираем Spotify и заходим в свою учетную запись на нём.
- Нажимаем «Начать перенос музыки», и сразу после этого начнется трансфер вашей музыкальной библиотеки. Стоит отметить, что процесс не быстрый и может занять довольно много времени в зависимости от объема вашей медиатеки.
Что делать если я хочу перенести музыку в Spotify из «Яндекс.Музыки» или «ВКонтакте»?Для переноса своей музыки с этих сервисов на Spotify вы можете воспользоваться инструментом Soundiiz, мы уже делали на него подробный обзор. Он поддерживает намного больше музыкальных платформ, чем TuneMyMusic. Из минусов — он работает по платной подписке, а для бесплатных учетных записей действует ограничение на трансфер. Можно перенести всего 500 треков за раз.
Принцип работы Soundiiz аналогичен TuneMyMusic — нужно сначала зарегистрироваться, а затем выбрать платформу «донора» и платформу «получателя». Мы уже рассказывали, почему стоит перейти на Spotify и сравнили стоимость его тарифов с другими аналогичными сервисами. Приятного прослушивания!
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