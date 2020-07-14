15 июля состоится российский запуск музыкального сервиса Spotify. Приложение Spotify с сегодняшнего дня появилось в российском сегменте App Store, его интерфейс и скриншоты в магазине переведён на русский, а на сайте сервиса указана стоимость подписки.
Новые пользователи получают бесплатный пробный период сроком три месяца. После этого можно перестать пользоваться сервисом или продолжить на платной основе:
- Индивидуальная подписка — 169 рублей в месяц
- Тариф на двоих — 219 рублей в месяц
- Семейная подписка до 6 человек — 269 рублей в месяц
- Скидка для студентов — 50%
На странице приложения в App Store указаны другие цены, но встроенные покупки пока недоступны, из чего можно сделать вывод, что цены будут скорректированы перед полноценным запуском сервиса.
На официальном сайте Spotify по-прежнему указано, что сервис недоступен в России, но в приложении уже можно слушать музыку, в том числе из персональных подборок. Оформить премиум-подписку можно на сайте Spotify.
Интерфейс приложения для Android не переведён на русский язык, однако музыка воспроизводится, и есть возможность оформить премиум-подписку с трёхмесячным пробным периодом.
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