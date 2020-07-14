



Spotify наконец-то запустился в России, и это вполне себе повод сравнить его расценки с другими музыкальными сервисами, которые работают в нашей стране.







Конечно же, у каждого сервиса есть свои особенности использования. Spotify, «ВКонтакте» и «Яндекс» позволяют слушать музыку бесплатно с ограничениями:





Spotify : заниженное качество, за час можно переключить не более 6 треков, в мобильном приложении воспроизведение треков из плейлистов только вперемешку, прерывание рекламой, только онлайн-воспроизведение

: заниженное качество, за час можно переключить не более 6 треков, в мобильном приложении воспроизведение треков из плейлистов только вперемешку, прерывание рекламой, только онлайн-воспроизведение «Музыка ВКонтакте» : безлимитное прослушивание в браузере или мобильной версии сервиса с включенным экраном, прерывание рекламой, только онлайн-воспроизведение

: безлимитное прослушивание в браузере или мобильной версии сервиса с включенным экраном, прерывание рекламой, только онлайн-воспроизведение «Яндекс.Музыка»: безлимитное прослушивание в браузере

«Яндекс.Музыка» входит в подписку «Яндекс.Плюс», обладателям которой предоставляются различные преимущества в сервисах «Яндекса» (скидка на такси и каршеринг, бесплатная доставка от «Беру» при покупке от 500 рублей, доступ к «КиноПоиск HD», дополнительные 10 ГБ в «Яндекс.Диске» и т. п.). Кроме того, подписку можно оплатить на год по цене за 10 месяцев.Если оформить подписку YouTube Premium за 199 рублей в месяц, то помимо доступ к YouTube Music, можно получить преимущества на YouTube: отключение рекламы, возможность скачивать видео для просмотра без доступа к интернету и фоновое воспроизведение звука из видео с выключенным экраном в мобильном приложении.«Яндекс» и Apple позволяют оформить подписку на свои сервисы сразу на год по цене 10 месяцев. Таким образом можно сэкономить и получить два месяца подписки бесплатно.Сервис Deezer предоставляет доступ к музыке в формате FLAC без потери качества за 369 рублей в месяц, а у Tidal такая услуга стоит 20 долларов.





