Как переводить речь с помощью одной кнопки в iPhone 15 Pro

Фархад
iPhone 15

Одним из самых полезных нововведений в iOS 17.2 стала возможность назначить переводчик на кнопку «Действие» в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Рассказываем, как это настроить.

С релизом iOS 17.2 владельцы новых флагманов Apple могут преодолеть коммуникационные барьеры с помощью всего одной кнопки. Для начала нужно обновить свой смартфон до актуальной версии ПО, а затем выполнить следующие действия:
  • Откройте встроенное приложение «Перевод», примите пользовательское соглашение и выберите, на какой язык вы хотите переводить речь;
  • Зайдите в «Настройки» > «Кнопка действия»;
I15
  • Найдите опцию «Перевести» и выберите её;
  • Готово! Теперь вы можете запускать перевод речи удержанием кнопки «Действие» даже на заблокированном экране.

Вместе с переведенным текстом Siri также проговорит полученный результат вслух.
 
Новая функция позволяет переводить живую речь на несколько языков, включая русский, английский, испанский, французский, итальянский и китайский.

Apple заверяет, что алгоритмы выдают не просто точный перевод, но и учитывают контекст. Это обеспечивает эффективную передачу всех нюансов и разговорных выражений. Такое нововведение станет мегаполезным для путешественников, студентов и всех, кто изучает язык.

Кстати, в моём примере переводчик с первого раза точно определил язык и синтаксис написания iGuides, поэтому им вполне можно пользоваться.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Следующий юбилейный iPhone получит почти невидимый чип
Топ-5 полезных нововведений macOS Sonoma 14.2
Свершилось! Apple начала продавать зарядные кейсы для AirPods Pro с портом USB-C

Рекомендации

Рекомендации

Как правильно обновиться на iOS 17 в России. Есть несколько важных нюансов
В России появился новый способ оплачивать покупки в App Store, Spotify, Steam, PlayStation, Xbox и других сервисах
В iOS 17 появились анимации жестов на видео. Как их использовать в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах
Как включить ИИ-ассистент Copilot в Windows 11

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4734
Mers
Ну и главный вопрос, на который нет ответа в статье — онлайн/офлайн?
час назад в 00:26
#