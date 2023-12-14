Как переводить речь с помощью одной кнопки в iPhone 15 Pro

Откройте встроенное приложение «Перевод», примите пользовательское соглашение и выберите, на какой язык вы хотите переводить речь;

Зайдите в «Настройки» > «Кнопка действия»;

Найдите опцию «Перевести» и выберите её;

Готово! Теперь вы можете запускать перевод речи удержанием кнопки «Действие» даже на заблокированном экране.

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Одним из самых полезных нововведений в iOS 17.2 стала возможность назначить переводчик на кнопку «Действие» в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Рассказываем, как это настроить.С релизом iOS 17.2 владельцы новых флагманов Apple могут преодолеть коммуникационные барьеры с помощью всего одной кнопки. Для начала нужно обновить свой смартфон до актуальной версии ПО, а затем выполнить следующие действия:Вместе с переведенным текстом Siri также проговорит полученный результат вслух.Новая функция позволяет переводить живую речь на несколько языков, включая русский, английский, испанский, французский, итальянский и китайский.Apple заверяет, что алгоритмы выдают не просто точный перевод, но и учитывают контекст. Это обеспечивает эффективную передачу всех нюансов и разговорных выражений. Такое нововведение станет мегаполезным для путешественников, студентов и всех, кто изучает язык.Кстати, в моём примере переводчик с первого раза точно определил язык и синтаксис написания iGuides, поэтому им вполне можно пользоваться.