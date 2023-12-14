Следующий юбилейный iPhone получит почти невидимый чип

Фархад
Apple M

Производитель чипов Apple A- и M-серий, TSMC, официально раскрыл дорожную карту по выпуску следующих микросхем с использованием новых техпроцессов.

Тайваньская компания планирует достичь рекордных показателей в 1,4 нм уже к 2027 году, а к 2036 чипсеты будут производится по 0,5-нм техпроцессу. Для справки: текущие чипы Apple A17 Pro и M3 Pro/Max производятся по 3-нм техпроцессу, который считается передовым в отрасли. Как правило, снижение показателя техпроцесса в нанометрах проиводит к увеличению производительности устройств и снижению энергопотребления.

TSMC

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Если всё пойдёт по плану, то мы увидим первые 1,4-нм чипы Apple A21 в iPhone 19 Pro Max. Соотвественно, в юбилейном iPhone XX процессор будет ещё меньше.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Aspard
+545
Aspard
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час назад в 21:25
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