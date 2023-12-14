Топ-5 полезных нововведений macOS Sonoma 14.2

Сообщения. В приложении «Сообщения» появилась стрелка вверх, которая позволяет быстро перейти к первому непрочитанному сообщению в разговоре. Также Apple добавила возможность клеить стикеры на сообщения из меню ответа.

Автозаполнение PDF. Теперь система может автоматически распознать ключевые поля в PDF-файлах и других документах, чтобы пользователь мог быстро их заполнить. Например, функция определяет поля для адреса, номера телефона и позволяет ввести данные из приложения «Контакты».

Виджеты погоды. На рабочий стол Mac можно добавить несколько новых виджетов погоды, как в iOS 17.2. Например, можно добавить виджет с осадками в следующий час, ежедневный прогноз, восход и закат, качество воздуха и скорость ветра.

Запуск нескольких таймеров. В приложении «Часы» на Mac теперь можно запустить несколько таймеров одновременно. Также система предлагает предустановки таймера для быстрого запуска.

Улучшения Shazam. Благодаря этому обновлению вы можете определять песни Shazam на Mac, даже если вы слушаете музыку через AirPods.

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На днях состоялся релиз очередного крупного обновления macOS Sonoma 14.2, в котором, помимо исправления багов и ошибок, появился ряд новых функций. Собрали пять самых интересных нововведений в этом материале.В отличие от iOS 17.2, в обновлении для Mac нет приложения Дневник, которое Apple презентовала ещё на WWDC 2023 в июне. Зато есть несколько полезных улучшений:Скорее всего, Apple добавит Дневник в обновлении macOS Sonoma 14.3, которое выйдет в феврале-марте 2024 года.