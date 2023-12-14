Топ-5 полезных нововведений macOS Sonoma 14.2

Фархад
Mac

На днях состоялся релиз очередного крупного обновления macOS Sonoma 14.2, в котором, помимо исправления багов и ошибок, появился ряд новых функций. Собрали пять самых интересных нововведений в этом материале.

В отличие от iOS 17.2, в обновлении для Mac нет приложения Дневник, которое Apple презентовала ещё на WWDC 2023 в июне. Зато есть несколько полезных улучшений:
  • Сообщения. В приложении «Сообщения» появилась стрелка вверх, которая позволяет быстро перейти к первому непрочитанному сообщению в разговоре. Также Apple добавила возможность клеить стикеры на сообщения из меню ответа.
  • Автозаполнение PDF. Теперь система может автоматически распознать ключевые поля в PDF-файлах и других документах, чтобы пользователь мог быстро их заполнить. Например, функция определяет поля для адреса, номера телефона и позволяет ввести данные из приложения «Контакты».
  • Виджеты погоды. На рабочий стол Mac можно добавить несколько новых виджетов погоды, как в iOS 17.2. Например, можно добавить виджет с осадками в следующий час, ежедневный прогноз, восход и закат, качество воздуха и скорость ветра.
  • Запуск нескольких таймеров. В приложении «Часы» на Mac теперь можно запустить несколько таймеров одновременно. Также система предлагает предустановки таймера для быстрого запуска.
  • Улучшения Shazam. Благодаря этому обновлению вы можете определять песни Shazam на Mac, даже если вы слушаете музыку через AirPods.

Скорее всего, Apple добавит Дневник в обновлении macOS Sonoma 14.3, которое выйдет в феврале-марте 2024 года.

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Источник:
MacRumors
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