Как удалить профиль бета-версии на iPhone и iPad

Бывает так, что некоторые владельцы iPhone и других гаджетов Apple устанавливают бета-версии новых операционных систем на свои основные устройства, а со временем понимают, что им это больше не нужно. Рассказываем, как удалить профиль и отказаться от получения тестовых сборок.
С релизом iOS 16.4 в марте Apple перешла на новый метод распространения бета-версий своих операционных систем. Профили больше не играют никакой роли, всё завязано на Apple ID. Поэтому искать их в настройках, как это было раньше, не стоит.
Теперь всё стало намного проще. Достаточно выполнить следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные»;
- Теперь зайдите в «Обновления ПО» и выберите «Бета-обновления»;
- Из предложенных опций тапните по «Выкл», чтобы её отключить;
- Готово!
Больше вы не будете получать тестовые сборки для разработчиков или публичные беты, пока сами этого не пожелаете. Как установить бета-версию iOS 17 на любой iPhone без профиля разработчика, мы рассказали тут.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides