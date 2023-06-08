Как удалить профиль бета-версии на iPhone и iPad

Фархад
No Beta

Бывает так, что некоторые владельцы iPhone и других гаджетов Apple устанавливают бета-версии новых операционных систем на свои основные устройства, а со временем понимают, что им это больше не нужно. Рассказываем, как удалить профиль и отказаться от получения тестовых сборок.

С релизом iOS 16.4 в марте Apple перешла на новый метод распространения бета-версий своих операционных систем. Профили больше не играют никакой роли, всё завязано на Apple ID. Поэтому искать их в настройках, как это было раньше, не стоит.

Теперь всё стало намного проще. Достаточно выполнить следующие шаги:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Основные»;
  • Теперь зайдите в «Обновления ПО» и выберите «Бета-обновления»;
No Beta
  • Из предложенных опций тапните по «Выкл», чтобы её отключить;
  • Готово!
No Beta

Больше вы не будете получать тестовые сборки для разработчиков или публичные беты, пока сами этого не пожелаете. Как установить бета-версию iOS 17 на любой iPhone без профиля разработчика, мы рассказали тут.
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Комментарии

tellurian
+4937
tellurian
В заголовке как удалить, по факту только выключение.
Надо зайти на сайт бета тестирования и там выключить/удалить свой аккаунт. Тогда и меню не будет.
час назад в 10:09
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