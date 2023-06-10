Как «окирпичить» украденный iPhone прямо с Apple Watch с помощью быстрой команды

Олег

iPhone

Фото: Unsplash

Приложение «Команды» существенно расширяет возможности iPhone и других устройств Apple. Например, с его помощью можно настроить автоповорот экрана для отдельных приложений, склеить несколько картинок в коллаж или заблокировать экран iPhone не касаясь кнопки Power — всех этих функций нет в iOS по умолчанию.

Еще одна полезная фича «Команд»: вы можете одним нажатием на экран Apple Watch усложнить жизнь вору, который выхватит iPhone из ваших рук. Вот как это настроить:

Сначала:
  • Откройте «Настройки» → «Фокусирование»
  • Создайте новый профиль фокусирования «Блокировка экрана»
  • Можно оставить его на дефолтных настройках и сохранить
  • Включите тумблер «Учет на всех устройствах».
iOS

Потом:
  • Откройте приложение «Команды» → «Автоматизация» → «Для себя»
  • Найдите в списке созданный вами профиль «Блокировка экрана»
  • Выберите «При включении» и жмите «Далее».
iSO

На следующей странице нужно поочередно добавить эти действия:

  • Заблокировать экран
  • Выкл. режим полета
  • Вкл. мобильные данные
  • Вкл. Bluetooth
  • Вкл. Wi-Fi
  • Вкл. режим энергосбережения
  • Показать уведомление о факте кражи смартфона с вашими контактными данными (например «Этот iPhone украден. Свяжитесь с его владельцем по номеру +7918ххххххх»)

Теперь нажмите «Далее», снимите галочку с пункта «Спрашивать перед запуском» и коснитесь «Готово».

iOS

Если кто-то выхватит включенный iPhone из ваших рук, быстро откройте «шторку» на Apple Watch и включите фокусирование «Блокировка экрана». Ваш iPhone тут же заблокируется, на нем будут включены все модули связи для упрощения отслеживания, а также режим энергосбережения. Также на экране будет отображено заданное вами сообщение — если вор выбросит устройство, нашедший сможет его вернуть.

Обычно злоумышленники выхватывают iPhone на улицах с целью получить включенное устройство. Описанный выше алгоритм не даст вору воспользоваться вашими данными или перепродать смартфон. 

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Комментарии

Сергей Вахтин
+108
Сергей Вахтин
Этот совет для России не подходит, так как Apple Watch не имеют возможности поддерживать мобильный интернет.
Сегодня в 09:39
#
Сергей Вахтин
+108
Сергей Вахтин tellurian
Ну-ну. Если у вас его вырвут из рук и побегут, то нужно иметь железные нервы, чтобы успеть проделать с часами эти рекомендованные операции, а не смотреть куда побежал вор. ¯\_(ツ)_/¯
2 часа назад в 15:38
#
Robustez
+12
Robustez
Гораздо важнее сразу после покупки закрыть настоящий backdoor, который уже сколько лет открыт по-умолчанию — доступ в пункт управления с экрана блокировки. Если закрыть эту возможность, то дальше телефон можно блокировать и искать через привычные функции локатора. Хотя, фокусировку и автоматизацию как в статье тоже настроил. На всякий случай.
Сегодня в 11:05
#
+895
Ufoer Robustez
Дельный совет кстати, у себя тоже выключил. Еще бы если его физически нельзя было выключить при блокировке.
Сегодня в 14:28
#
kardigan
+3079
kardigan
Хороший совет, но нам он не подходит. Проще воспользоваться mac , или ipad( если конечно он у вас есть
2 часа назад в 15:41
#