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Как победить синий экран смерти в Windows 10 и 11
Александр Кузнецов —
Компания Intel выпустила новые драйверы, которые решают проблемы, вызывавшие BSOD (он же «синий экран смерти») на компьютерах с Windows 10 и 11. В этих драйверах также устранено несколько других проблем, которые периодически возникали с оборудованием.
Новые драйверы рекомендуется установить на устройства с компонентами производства Intel. Если этих компонентов нет или их произвела другая компания, обновляться бесполезно.
Intel Wi-Fi Driver 22.190.0
Обновлённый драйвер решает проблему, из-за которой падала скорость работы модуля Wi-Fi. Также выявлен и устранён баг, вызывавший артефакты в видео при передаче по соединению 802.11ax на беспроводной дисплей.
Intel Bluetooth Driver 22.190.0
В этой версии драйвера побеждён баг, который изредка вызывал BSOD при одновременном использовании Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, он задержит незначительные багфиксы и улучшает производительность и стабильность работы чипа Bluetooth.
Скачать и установить эти драйверы можно с помощью утилиты iDSA (Intel Driver and Support Assistant), которая доступна на сайте Intel.
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