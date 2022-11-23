Windows 11

Как убрать из Windows 11 всё лишнее парой кликов

Александр


Windows 11 нельзя назвать лёгкой операционной системой, компания Microsft добавила в неё много лишних функций и утилит, которыми вы вряд ли когда-нибудь воспользуетесь. Многие из них можно убрать или отключить, но это непростой процесс, ведь потребуется лезть глубоко в реестр, командную строку и системные настройки.

Гораздо проще воспользоваться утилитой LoveWindowsAgain. Она бесплатная, а её исходный код опубликован на GitHub, то есть можно быть уверенным, что она не содержит рекламы и вредоносов.



LoveWindowsAgain проверит, какие проблемы содержатся в вашей операционной системе — для этого нужно запустить анализ кнопкой Analyze Windows 11. Вы увидите список того, что можно исправить: отключить слежку через телеметрию в операционной системе и браузерах, убрать визуальные эффекты, деактивировать проверку шифрования, удалить бесполезные предустановленные приложения и т. п.



После этого можно применить изменения — нажмите Fix Problems и подождите несколько секунд. Вы заметите, что ваш компьютер стал включаться быстрее и работать более производительно, особенно это касается устройств, чьи аппаратные ресурсы сильно ограничены (например, старые ноутбуки). Если утилита удалила что-то лишнее (что маловероятно), вы можете вернуть прежние настройки, для этого нужно выбрать опцию Restore Settings.
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Комментарии

AleX_another
+669
AleX_another
Ещё на старые ноутбуки windows 11 ставить.
2 часа назад в 19:10
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