Как убрать из Windows 11 всё лишнее парой кликов

Windows 11 нельзя назвать лёгкой операционной системой, компания Microsft добавила в неё много лишних функций и утилит, которыми вы вряд ли когда-нибудь воспользуетесь. Многие из них можно убрать или отключить, но это непростой процесс, ведь потребуется лезть глубоко в реестр, командную строку и системные настройки.
Гораздо проще воспользоваться утилитой LoveWindowsAgain
. Она бесплатная, а её исходный код опубликован на GitHub, то есть можно быть уверенным, что она не содержит рекламы и вредоносов.
LoveWindowsAgain проверит, какие проблемы содержатся в вашей операционной системе — для этого нужно запустить анализ кнопкой Analyze Windows 11
. Вы увидите список того, что можно исправить: отключить слежку через телеметрию в операционной системе и браузерах, убрать визуальные эффекты, деактивировать проверку шифрования, удалить бесполезные предустановленные приложения и т. п.
После этого можно применить изменения — нажмите Fix Problems
и подождите несколько секунд. Вы заметите, что ваш компьютер стал включаться быстрее и работать более производительно, особенно это касается устройств, чьи аппаратные ресурсы сильно ограничены (например, старые ноутбуки). Если утилита удалила что-то лишнее (что маловероятно), вы можете вернуть прежние настройки, для этого нужно выбрать опцию Restore Settings
.