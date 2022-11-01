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Как подключить Joy-Con от Nintendo Switch к iPhone, iPad и Mac

Фархад

IPad Joy-Con


С релизом новых версий операционных систем в прошлом месяце Apple добавила возможность подключения официальных геймпадов Nintendo Switch, включая Joy-Con, к iPhone, iPad, Apple TV и Mac. Рассказываем, как их подключить и в каких играх это работает.

Если раньше владельцы гаджетов Apple могли подключать геймпады MFi, а затем появилась поддержка контроллеров PlayStation и Xbox, то с недавним обновлением ПО все устройства можно сконнектить с Joy-Con от Nintendo Switch.

Теперь пользователи гибридной консоли смогут играть в популярную Genshin Impact, которая, к слову, до Switch так и не добралась, на iPad или iPhone, не покупая дополнительных геймпадов. Кстати, управлять в некоторых играх можно как одним Joy-Con, так и двумя.

Вот как можно подключить Joy-Con к устройству на iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura:
  1. Откройте «Настройки» и перейдите в меню «Bluetooth»;
  2. Зажмите на одном из Joy-Con кнопку сопряжения;
  3. Включите «Bluetooth» и дождитесь обнаружения геймпада;
  4. Подключитесь к найденному Joy-Con;
  5. Теперь подключите второй Joy-Con, система распознает их в играх как единый геймпад.
Аналогичным образом к iPhone или iPad можно подключить фирменный Nintendo Switch Pro Controller или классические геймпады Sega Genesis и NES.

Все вышеперечисленные контроллеры поддерживаются в большинстве игр из каталога Apple Arcade, в некоторых проектах из App Store, а также в различных эмуляторах, приложениях PS Remote Play, Xbox и облачных игровых сервисах.

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