Сбербанк СБПэй Гайды

Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России

Олег

Сбер


Вчера мы сообщали, что российский «Сбербанк» наконец подключился к отечественному аналогу Apple Pay и Google Pay — СБПэй. Это платежная система, основанная на СБП, которая позволяет оплачивать покупки при помощи iPhone, даже если Apple Pay не работает (как сейчас в России).

Настроить такие платежи довольно просто. У СБПэй есть собственное приложение в App Store — скачайте и установите его. 

СБПэй

Далее сделайте следующее:
  • Нажмите «Начать»
  • Создайте аккаунт СБПэй при помощи Apple ID
  • Введите в поиск «Сбер» и выберите «Сбербанк России» 
СБПэй
  • СБПэй переадресует вас в мобильное приложение «Сбера» или СБОЛ — соглашайтесь
  • В приложении «Сбербанка» подтвердите привязку счета к СБПэй и дождитесь результата
  • Если переадресации в приложение «Сбера» не произошло — авторизуйте счет вручную, следуя подсказкам СБПэй
СБПэй
  • В случае успешной привязки приложение СБПэй покажет уведомление и сразу предложит заплатить по QR-коду.
Готово! Теперь вы можете оплачивать покупки со счета в «Сбербанке», просто отсканировав QR-код на кассе. Важно, чтобы магазин поддерживал СБПэй — обычно на кассе есть соответствующие наклейки. Если возникают проблемы в процессе настройки, попробуйте отключить VPN и блокировщики рекламы. 

СБПэй

Любопытно, что iOS-приложение СБПэй предлагает оплатить через NFC; по нажатию этой кнопки открывается интерфейс сканирования NFC-меток. Как работает эта фишка, пока остается загадкой. 

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Комментарии

StrangeR
+28
StrangeR
И не перебрасывает в приложение
Сегодня в 11:07
#
Влад Соло
+536
Влад Соло
Никуда не перекидывает, ничего не добавляется.
Сегодня в 11:11
#
+1
Nikitos
Вообще ничего
Сегодня в 11:11
#
+1
Nikitos
До появления там сбера все работало😂
Сегодня в 11:12
#
+34
zerocell
NFC не работает сегодня попробовал, а вот qr код работает оплатил со счета Сбербанка
Сегодня в 11:16
#
EDD
+81
EDD
Смысл всего этого? Я так Тиньком по QR коду уже давно и практически везде всё оплачиваю.
Сегодня в 11:36
#
–6
Василий Решетько
Требует двухфакторную аутентификацию, без этого не пускает
2 часа назад в 11:38
#
+1
AID_000503.dcfad3097a6b4c55843f309322d813b4.0858
NFC в приложении на iOS работает только со стикерами-метками, которых в ритейле практически нет. Фоткать QR СБП и лишать себя любых бонусных программ эмитентов — сомнительная история.
2 часа назад в 12:00
#
Сергей Веселов
+101
Сергей Веселов
Добавили бы хотя бы виджет, а то так каждый раз замучаешься входить и вот это все, фишка эпл пей была в том, что это быстро и удобно, а так хз, проще картой чтоли. Щас уже три трилиарда чехлов с держателем доя карт и на айфоны и на андроиды. Сбп пэй тема то полезная, а вот реализация сомнительная. В пятерочке на кассах самообслуживания уже давно можно было сбпеем оплать, кстати.
47 минут назад
#
Дмитрий Павлов
+96
Дмитрий Павлов
NFC не работает. А по QR коду можно и в обычном приложении расплатится
43 минуты назад
#
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