Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России

Вчера мы сообщали, что российский «Сбербанк» наконец подключился к отечественному аналогу Apple Pay и Google Pay — СБПэй. Это платежная система, основанная на СБП, которая позволяет оплачивать покупки при помощи iPhone, даже если Apple Pay не работает (как сейчас в России).
Настроить такие платежи довольно просто. У СБПэй есть собственное приложение в App Store — скачайте и установите его.
Далее сделайте следующее:
- Нажмите «Начать»
- Создайте аккаунт СБПэй при помощи Apple ID
- Введите в поиск «Сбер» и выберите «Сбербанк России»
- СБПэй переадресует вас в мобильное приложение «Сбера» или СБОЛ — соглашайтесь
- В приложении «Сбербанка» подтвердите привязку счета к СБПэй и дождитесь результата
- Если переадресации в приложение «Сбера» не произошло — авторизуйте счет вручную, следуя подсказкам СБПэй
- В случае успешной привязки приложение СБПэй покажет уведомление и сразу предложит заплатить по QR-коду.
Любопытно, что iOS-приложение СБПэй предлагает оплатить через NFC; по нажатию этой кнопки открывается интерфейс сканирования NFC-меток. Как работает эта фишка, пока остается загадкой.
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