GetContact — удобный сервис, который позволяет узнать, кто вам звонит. С его помощью также можно «пробить» номер и выяснить о его обладателе определённые подробности (например, место его работы, сферу деятельности и даже оценку его порядочности).
GetContact работает очень хитро — он сканирует контакты из телефонной книги и привязывает к номерам телефона то, как люди записали у себя те или иные контакты. Это далеко не всегда только имя и фамилия, ведь некоторые люди добавляют дополнительную информацию о человеке и даже могут дать ему характеристику. GetContact выгружает все эти данные и делает их общедоступными.
Если у вас есть враги, они могут внести вас в свой список контактов с оскорбительным описанием. А если вы занимаетесь секретной деятельностью — это тоже может утечь и стать известным кому угодно, если кто-то из ваших знакомых указал место вашей работы в своей телефонной книге. Кроме того, вам мог достаться номер, который когда-то принадлежал другому человеку, и сведения в GetContact окажутся просто недостоверными.
Как видите, причин удалиться из GetContact может быть множество, но простое удаление приложения не поможет, поскольку информация о вас по-прежнему останется в сервисе и её будут видеть другие. GetContact позволяет скрыть сведения о себе, но сделать это не так просто.
Откройте приложение GetContact, перейдите в «Настройки», затем в «Настройки аккаунта», далее в «Управление аккаунтом» и нажмите «Заблокировать».
Вас выкинет из аккаунта. Можете удалить приложение, и желательно больше не залогиниваться в нём, иначе информация о вас снова появится в GetContact.
Но это не всё.
Зайдите на сайт GetContact, залогиньтесь в нём, подтвердив свой номер телефона через Telegram или WhatsApp, и перейдите в раздел «Управление конфиденциальностью профиля». Вы увидите теги, указанные другими пользователями для вашего номер, а также опцию «Настройки видимости». Отключите свою видимость в сервисе.
После этого другие люди при попытке найти информацию по вашему номеру в GetContact будут видеть сообщение о том, что вы предпочли скрыть её.
И даже это ещё не всё. Для верности остался ещё один шаг. Перейдите на страницу техподдержки GetContact и напишите требование удалить информацию о вас (можно на русском языке). Примерно через сутки на указанную вами почту должен прийти ответ с подтверждением удаления.
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