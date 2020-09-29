Недавно «Яндекс» запустил сервис «Почта 360» с дополнительными возможностями для удалённой работы (подробнее о нём — здесь). А теперь выдаёт по 20 ГБ дополнительного места в «Яндекс.Диске» всем, кто заинтересуется этим сервисом. Ничего оплачивать и даже подключать пробный период не нужно.
Всё, что требуется сделать для получения 20 ГБ — перейти по этой ссылке. Вам моментально будет добавлено дополнительное место для хранения файлов. Оно остаётся с вами навсегда, хотя есть одно условие — необходимо сохранить в «Почте» экспериментальный интерфейс.
Если вы переключитесь на обычный интерфейс, 20 ГБ пропадут, и неизвестно, можно ли будет получить их повторно (тем более, что акция с раздачей может в любой момент завершиться).
При переходе по ссылке вы увидите такую картинку:
А после захода в настройки облака узнаете, добавили ли вам дополнительное место:
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
С компа получилось.
С самого старта Яндекс.Диск зарегистрировался, сейчас на халяву накопилось 273Гб навсегда по всяким акциям. 200Гб прилипло единоразово непонятно за что)