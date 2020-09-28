





«Яндекс» запустил набор сервисов для работы, объединённых общим интерфейсом. С его помощью можно решать самые разные задачи: вести переписку, работать с документами и проводить видеовстречи. Новый продукт получил название «Яндекс.Почта 360».В набор сервисов входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Мессенджер» и «Заметки». Любым из этих сервисов можно пользоваться как раньше, но переключаться между ними теперь удобнее. Так, итоги встречи в «Телемосте» можно сразу же записать в «Заметках», а потом отправить всем участникам — по почте или в мессенджере. Позже в «Яндекс.Почте 360» появится возможность менять набор сервисов в меню по своему усмотрению.«Яндекс.Почтой 360» можно пользоваться бесплатно. В ней будут доступны все основные функции входящих в набор сервисов и 30 ГБ пространства на «Яндекс.Диске». Для тех, кому нужны дополнительные возможности, есть расширенная платная версия. Она стоит от 79 рублей в месяц в зависимости от набора функций. Среди них — дополнительное место на «Диске», приоритетная поддержка и многое другое. Владельцы почтовых ящиков на «Яндексе» могут попробовать расширенную версию бесплатно, на это даётся от одного до трёх месяцев.«Яндекс.Почта 360» будет полезна и организациям. Они получат почтовые ящики в домене компании, возможность делать рассылки по сотрудникам, облачное хранилище с онлайн-редактором документов, расширенные возможности для переадресации писем и другие функции. Организации, которые подключат набор сервисов до 28 октября, смогут полгода пользоваться им бесплатно.Сначала «Яндекс.Почта 360» заработает у части пользователей. Те, кто хочет уже сегодня попробовать новый продукт, могут подключить его по ссылке. При желании можно будет вернуться к старому интерфейсу.