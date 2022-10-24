Как получить подписку «Яндекс 360 Премиум» со скидкой 50%
Александр Кузнецов —
«Яндекс» запустил акцию, в рамках которой можно оформить подписку на «Яндекс 360 Премиум» за полцены. Акция действует до 31 октября 2022 года, после чего вернутся прежние расценки. «Яндекс 360 Премиум» предоставляет расширенные возможности почты и дополнительное место в облачном хранилище.
Скидка 50% предоставляется при оформлении подписки сразу на год. Цены получаются следующими:
200 ГБ — 636 р. в год (или 53 р. в месяц)
1 ТБ — 1140 р. в год (или 95 р. в месяц)
3 ТБ — 2844 р. в год (или 237 р. в месяц)
Обладатели подписки «Яндекс 360 Премиум» имеют возможность использовать почтовый сервис «Яндекса» со своим собственным доменом, получают расширенное место в облаке, могут загружать в облако файлы размером до 50 ГБ, а загрузка фотографий и видео с мобильных устройств не ограничена для них по объёму. Доступны и другие преимущества: приоритетная техподдержка, отсутствие рекламы в почтовом сервисе, автосохранение файлов в Windows-клиенте, история изменений файлов, резервное сохранение важных писем, автосортировка писем в зависимости от важности.
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