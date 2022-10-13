В России запустят бесплатную замену GitHub



В России собираются запустить отечественный аналог репозитория GitHub. Об этом пишет «Интерфакс».



Согласно источнику, российское правительство уже утвердило законопроект, который запускает в стране новую экспериментальную инициативу. Речь идет о создании отечественного репозитория для ПО с открытым исходным кодом; то есть, по сути, в России хотят импортозаместить GitHub.



В рамках постановления будет создан национальный репозиторий, на котором соберут всё российское программное обеспечение, в том числе софт, принадлежащий государству. Разработчики смогут использовать «программы для ЭВМ, алгоритмы, базы данных и документации к ним» в своей работе на условиях открытой лицензии — то есть, бесплатно.



Эксперимент начнется с 1 ноября 2022 года и продлится до 30 апреля 2024. Его будут курировать Минцифры, МВД, Росреестр и Российский фонд развития технологий. Госструктурам, ведомствам, юридическим и физическим лицам требуется подавать заявки для участия в проекте. По результатам эксперимента будет принято решение о целесообразности систематической поддержки open sourse.