«Яндекс Плюс» и X5 Group запускают новую подписку

Российский IT-гигант «Яндекс» и ритейлер X5 Group запускают совместную подписку. Об этом сообщает сам «Яндекс».
Речь идет о новой опции «Покупки с Пакетом от X5», которая стала доступна внутри подписки «Яндекс Плюс» и обойдется пользователю в 100 рублей в месяц. Эта сумма приплюсовывается к стоимости «Яндекс Плюс».
«Пакет» — это подписка, которая позволяет получать повышенный кешбэк на карту лояльности магазина за покупки и заказ доставки из сетей «Перекрёсток» и «Пятёрочка». При подключении опции “Покупки с Пакетом от X5» подписчики Плюса смогут получить доступ к преимуществам «Пакета» по более выгодной цене: подписка «Пакет» вне опции стоит 120 рублей в месяц.
Новая опция дает следующие преимущества:
- Кэшбэк 5% на карту лояльности магазина сети X5 Group с каждой покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке».
- Дополнительный кэшбэк до 50% на готовую еду, чай, кофе и выпечку в «Перекрестке» и до 10% на упакованную еду в «Пятерочке».
- Бесплатные доставки 3 раза в месяц из «Пятерочки» и столько же из «Перекрестка».