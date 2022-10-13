Яндекс Плюс

«Яндекс Плюс» и X5 Group запускают новую подписку

Олег

Пакет


Российский IT-гигант «Яндекс» и ритейлер X5 Group запускают совместную подписку. Об этом сообщает сам «Яндекс».

Речь идет о новой опции «Покупки с Пакетом от X5», которая стала доступна внутри подписки «Яндекс Плюс» и обойдется пользователю в 100 рублей в месяц. Эта сумма приплюсовывается к стоимости «Яндекс Плюс».

«Пакет» — это подписка, которая позволяет получать повышенный кешбэк на карту лояльности магазина за покупки и заказ доставки из сетей «Перекрёсток» и «Пятёрочка». При подключении опции “Покупки с Пакетом от X5» подписчики Плюса смогут получить доступ к преимуществам «Пакета» по более выгодной цене: подписка «Пакет» вне опции стоит 120 рублей в месяц.

Новая опция дает следующие преимущества:
  • Кэшбэк 5% на карту лояльности магазина сети X5 Group с каждой покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке».
  • Дополнительный кэшбэк до 50% на готовую еду, чай, кофе и выпечку в «Перекрестке» и до 10% на упакованную еду в «Пятерочке».
  • Бесплатные доставки 3 раза в месяц из «Пятерочки» и столько же из «Перекрестка».
В подписке «Яндекс Плюс» уже доступны другие опции, которые открывают подписчикам доступ к дополнительным возможностям и преимуществам. Например, можно копить мили S7 Priority в сервисах «Яндекса» или смотреть контент от «Матч Премьер». 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Россиян начали подло обманывать на AliExpress. Будьте внимательны!
Алиса от «Яндекса» научилась узнавать всех членов семьи
Chrome, Safari и Edge станут бесполезны для россиян. Придется перейти на «Яндекс Браузер»

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+280
Dmitriy
Х5 уже не знает, чем завлечь народ в тухломаркеты.... А могли бы стать лидерами и вытеснить ашаны. А кончат как Рамсторы...
55 минут назад
#