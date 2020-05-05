



Пользователям iPhone и iPad стала доступна дополнительная защита файлов, которые хранятся в облачном сервисе «Google Диск». Вход в это приложение на iOS и iPadOS теперь можно защитить с помощью биометрии.



Включить защиту «Google Диска» можно в настройках приватности приложения. Когда она активирована, при входе в «Google Диск» запрашивается дополнительное подтверждение личности, например, скан лица или отпечатка пальца.



Чтобы постоянный запрос биометрической аутентификации не раздражал, в приложении предусмотрен таймаут — 10 секунд, 1 минута или 10 минут. Благодаря этому можно возвращаться в приложение спустя небольшой промежуток времени, не подтверждая личность.







Существуют небольшие, но вполне логичные ограничения. Например, невозможно установить защиту на отдельные папки и файлы в «Google Диске». Кроме того, без дополнительного уровня защиты остаются файлы, которые синхронизированы с облаком Google, но при этом хранятся на устройстве локально (к примеру, фотографии и видео из галереи).



Для получения доступа к новым возможностям защиты данных в облаке, необходимо установить новейшую версию приложения «Google Диска» в App Store. Примечательно, что такая функция уже была в этом приложении, однако по неизвестной причине компания Google убрала её в ноябре 2017 года. На Android-смартфонах аналогичная защита так и не реализована.







