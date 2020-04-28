Несколько дней назад издание Bloomberg сообщило, что компания Apple собирается выпустить модель MacBook с процессором на базе 12 вычислительных ядер ARM. Сайт Fudzilla утверждает, что в ноутбуке будет использован чип A14X — тот же самый, который появится в iPad Pro следующего поколения.
Apple уже позиционирует iPad Pro в качестве замены компьютеру и утверждает, что планшеты этой серии более производительны, чем большинство ноутбуков на базе Windows. Это означает, что отказ от процессоров Intel в пользу чипов с ядрами ARM не окажет отрицательное влияние на производительность. В то же время очевидны преимущества — новые чипы более энергоэффективны и, скорее всего, не потребуют вентиляторного охлаждения.
Из более ранних утечек мы знаем, что ARM-процессор Apple носит кодовое имя Kalamata. Он будет собираться на фабрике TSMC по 5-нанометровому техпроцессу, а внутри у него будет 8 высокопроизводительных ядер Firestorm и четыре экономичных ядра Icestorm. В него будет интегрирован видеочип собственной разработки Apple.
По слухам, Apple запланировала выпуск MacBook с ARM-процессором на 2021 год. Переход на новую архитектуру предоставит немало преимуществ, в том числе совместимость ноутбуков с приложениями, которые создавались для iPad и iPhone.
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